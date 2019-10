M5S | Di Maio | ‘non temo scissioni’

Taglio parlamentari - il M5S in piazza per festeggiare. Di Maio : “Giornata storica - grazie a noi la riforma è stata realizzata” : Con il Taglio dei parlamentari “risparmiamo 300 mila euro al giorno, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare nemmeno in una vita”. A dirlo, davanti a Montecitorio insieme ai deputati del M5s, scesi in piazza per festeggiare il via libera alla riforma, è il capo politico Luigi Di Maio. “Oltre al risparmio c’è la semplificazione: con meno parlamentari avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e ...

Il taglio dei parlamentari è legge - M5S festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

E’ guerra nel M5S - Lezzi attacca Di Maio : dopo deroga per Cancelleri regole non esistono : Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, finito nel mirino di molti, nel M5S, ...

Perché Renzi triangola con Di Maio per togliere il M5S dalle mani di Conte : Roma. Adesso insiste, molto più di Matteo Salvini, nell’inchiodare Giuseppe Conte alla faccenda dei servizi e del prof. maltese scomparso, Mifsud. E che Matteo Renzi abbia messo nel mirino il presidente del Consiglio è ormai un dato di quelli consolidati nella letteratura di Palazzo, almeno quanto i

Di Maio e Casaleggio - rivolta dentro il M5S : la "Carta di Firenze" - i dissidenti li vogliono fare fuori : Altro che festa. Nel decimo compleanno del Movimento Cinque Stelle, i malumori di tanti attivisti e portavoce prendono forma in un documento che è un atto di accusa agli attuali vertici. È la Carta di Firenze 2019, pubblicata a mezzanotte, allo scadere del giorno che segna l' anniversario della nasc

Matteo Renzi e Luigi Di Maio - "c'è un patto segreto" : basta rubare uomini al M5S - il nemico è Conte : Sono alleati per caso, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, ma pur sempre alleati. Dopo essersi insultati per anni con gusto, il leader di Italia Viva, fresco scissionista Pd, e quello del Movimento 5 Stelle hanno perlomeno un obiettivo comune, e lo ricorda Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5S : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

M5S - i dissidenti lanciano la Carta di Firenze : attacco a Di Maio e Casaleggio : Gli auguri di Grillo: «Il Movimento si è stampato nella realtà». L’ex comico benevolo con Zingaretti («Il buon zeppola») e feroce con la Lega di Salvini: «Felice che i buzzurri si siano ben delimitati»

Ecco il documento dei ribelli M5S Affondo contro Di Maio-Casaleggio : Maggiore trasparenza e democrazia interna, coerenza e rispetto dei principi non trattabili, una riorganizzazione che parta dal basso, una rivisitazione dei processi partecipativi, e infine una riformulazione dei metodi di selezione delle... Segui su affaritaliani.it

Calabria : parlamentari M5S scrivono a Di Maio - no ad accordo con Pd : Roma, 3 ott. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Niente accordo con il Pd e con altri partiti politici in Calabria. A quanto apprende l'Adnkronos, è la richiesta che ieri deputati e senatori M5S eletti sul territorio hanno messo nero su bianco in una lettera indirizzata al loro capo politico, Luigi Di

**Camera : sms Di Maio a D’Uva - ‘sei risorsa M5S - meriti nomina a questore’** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Un sms indirizzato a Francesco D’Uva, appena eletto questore alla Camera, dal capo politico del M5S, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Complimenti Francesco -si legge nel messaggio- te lo meriti per tutto l’impegno profuso in questi anni. Sei una risorsa importante per il MoVimento e sono certo che ricoprirai nel migliore dei modi questo nuovo incarico!”.L'articolo ...

**M5S : riunione senatori con Di Maio - affrontata anche lettera 70 eletti** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ stata affrontata anche la questione della lettera firmata da 70 senatori grillini -al centro della riunione di fuoco della scorsa settimana- nel corso dell’assemblea a Palazzo Madama che ha visto spuntare, a sorpresa, il capo politico M5S, Luigi Di Maio. La lettera in questione chiede di rendere più deliberante l’assemblea degli eletti, un tema affrontato in maniera pacata e ...

Ius Culturae : stop dal M5S - Di Maio “non è una priorità” : Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Ius Culturae: stop dal M5S, Di Maio “non è una priorità” Lo Ius Culturae non sarebbe sicuramente un tema centrale in questo momento – tra legge di bilancio, il possibile aumento dell’Iva, i tentativi di fare passi in avanti nella politica migratoria comune e il salario minimo orario -. È questa l’opinione del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio. ...

Ius culturae - per Di Maio “non è priorità”. Ma Fioramonti (M5S) : “Buona idea”. Frena pure il Pd - Renzi : “Non diventi tormentone” : La riforma per l’introduzione dello Ius culturae divide sia all’interno dei 5 stelle che nel fronte del Pd. Il provvedimento, che inizierà (di nuovo) il percorso alla Camera giovedì 5 ottobre, prevede che il “minore straniero, nato in Italia o entrato entro i 12 anni”, possa chiedere la cittadinanza italiana purché “abbia frequentato per almeno cinque anni uno o più cicli di studio”. Ad annunciare venerdì ...