Lungo la faglia centrodestra-centrosinistra | tra B e Renzi Parla Toti

Eccezionale scoperta Lungo una faglia nel Mar Tirreno : localizzati vulcani sottomarini finora sconosciuti : È stato selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS – Earth & Space Science News lo studio “Magmatism Along Lateral Slab Edges: Insights From the Diamante-Enotrio-Ovidio Volcanic-Intrusive Complex (Southern Tyrrhenian Sea)”, cui ha preso parte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista “Tectonics” dell’AGU (American Geophysical Union), ha ...