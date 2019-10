Lost in Space | ecco la seconda stagione della serie tv

Comic-Con di New York : i trailer di Star Trek Discovery - Outlander e Lost in Space : New York Comic-Con 2019 trailer di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Outlander, Lost in Space Giornata ricca quella di sabato al Comic-Con di New York dove oltre all’annuncio del rinnovo e del ritorno di Lauren Cohan in The Waking Dead, anche altre serie tv hanno avuto il loro spazio. Star Trek Discovery/Picard #StarTrekPicard is coming to @CBSAllAccess on January 23. #StarTrekNYCC pic.twitter.com/bBHq80MTsT — Alex Kurtzman ...