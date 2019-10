Lombardia | parte iter per legge su aborto sicuro | “Solo l’8% di ospedali offre accesso a

Giro di Lombardia 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Vincenzo Nibali ed Egan Bernal : È come di consueto la quinta ed ultima Classica Monumento di stagione. Va in scena sabato 12 ottobre il Giro di Lombardia che va praticamente a chiudere quest’annata (ci saranno altre corse, ma di livello inferiore). Presente, ovviamente, tutto il meglio del ciclismo internazionale: da Vincenzo Nibali ad Egan Bernal, passando per Primoz Roglic e Jakob Fuglsang. Tutti a caccia del trionfo sui durissimi 243 chilometri da Bergamo a Como. ...

Giro di Lombardia 2019 : chi parteciperà? L’Italia punta su Vincenzo Nibali e Davide Formolo - presente anche Egan Bernal! : Mancano solo sei giorni alla 113esima edizione del Giro di Lombardia, la classica autunnale più prestigiosa in assoluto. Come sempre, la startlist sarà di altissimo livello: d’altronde una vittoria nella Classica delle Foglie Morte vale una carriera. E lo è oggi più che mai, oltretutto, dato che negli ultimi 10 anni questa gara si è elevata ulteriormente e, al momento, è, insieme a Fiandre e Roubaix, una delle tre corse in linea, Mondiali ...

Giro di Lombardia 2019 : chi parteciperà? L’Italia punta su Vincenzo Nibali e Davide Formolo - presente anche Egan Bernal : Mancano solo sei giorni alla 113esima edizione del Giro di Lombardia, la classica autunnale più prestigiosa in assoluto. Come sempre la startlist sarà di altissimo livello, d’altronde una vittoria nella Classica delle Foglie Morte vale una carriera. Oggi più che mai, oltretutto, dato che negli ultimi 10 anni questa gara si è elevata ulteriormente e, al momento, è, insieme a Fiandre e Roubaix, una delle tre corse in linea, Mondiali e ...

Lombardia : parte il progetto Move-in per risparmiare emissioni : Milano, 30 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha lanciato il progetto Move-in che consente di risparmiare emissioni in auto. I cittadini proprietari di auto benzina Euro 0 e Diesel Euro 0,1,2 e 3 potranno installare una scatola nera (black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, tene

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2019 : Matteo Rizzo e Guignard-Fabbri ai nastri di partenza. Debutto per Lucrezia Beccari : L’attesa è finita. Direttamente dal ghiaccio dell’impianto sportivo IceLab di Bergamo andrà in scena questa settimana il Lombardia Trophy 2019, prestigiosa competizione di Pattinaggio artistico che, insieme all’Autumun Classic International di Oakville (Canada), apre ufficialmente la nuova stagione per ciò che concerne la categoria Senior. Per l’occasione faranno il loro esordio i pattinatori azzurri che più si sono ...