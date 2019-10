LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion | Eurocup basket in DIRETTA | le V nere vogliono

LIVE Virtus Bologna-Venezia basket - Serie A in DIRETTA : 24-29 - sfida Teodosic-Chappell a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-30 2/2 Ricci secondo falllo di De Nicolao su Ricci nella presa di posizione sotto canestro (per impedire la ricezione in questo caso). Tiri liberi per il nazionale azzurro (perché, al di là del fatto che non ha giocato in Cina ai Mondiali, lo è), rientra Teodosic 24-30 Segna il libero del tecnico Daye Stoppata di Gamble da una parte, Ricci abbattuto (ma senza fallo, posizione difensiva ...

13-19 - Reyer avanti con 9 di Daye e 8 di De Nicolao. Debutto ufficiale per Milos Teodosic : Palla persa di Venezia, Stone rischia seriamente l'antisportivo per frustrazione con il fallo su Pajola mentre dall'altra parte Watt stoppa Gaines TOP SCORER – BOLOGNA: Weems 4; VENEZIA: Daye 9 E finisce qui il primo quarto, con Venezia avanti di sei punti con un grande De Nicolao soprattutto nella prima metà 13-19 A rimbalzo in attacco va Weems e segna dopo un'azione ...

4-13 - gran partenza della Reyer : Sistemato il cronometro, i secondi sono 42″1 Gioco fermo a 38″2 dalla fine del primo quarto, l'arbitro Biggi sta cercando di capire qualcosa all'instant replay Ultimo minuto del primo quarto Ha smesso di avere fluidità l'attacco di Venezia, quattro palle perse per la Reyer adesso, come quelle di Bologna 11-19 Magia di Hunter! Spezza praticamente in volo il ...

si parte al PalaDozza - big match per chiudere la terza giornata! : 0-3 Ed è subito De Nicolao a mettere a segno la tripla che apre il match! Primo possesso Venezia 21:01 Prima, però, un minuto di applausi per Sveva, la bambina che è diventata un simbolo cestistico per la lotta vana contro un tumore. Di applausi, non di silenzio. 21:00 In campo le due squadre, si parte! 20:59 QUINTETTI – BOLOGNA: Markovic Cournooh Ricci Weems Gamble; VENEZIA: De Nicolao ...

Milos Teodosic e Julyan Stone in campo sugli opposti fronti - spettacolo assicurato : 20:40 Subito le due notizie principali sull'uno e sull'altro fronte: da una parte Milos Teodosic è ufficialmente inserito nei 12, e dunque esordirà in bianconero stasera, mentre dall'altra torna sul parquet Julyan Stone. Due motivi in più per accendere l'interesse di questa sfida. 20:35 Dopo una giornata che ha riservato tantissime emozioni, la partita odierna può ...

sfida di lusso tra due big del Campionato : La presentazione della terza giornata – Gli anticipi di ieri Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida che mette di fronte due delle grandi protagoniste di questo Campionato, la Segafredo Virtus Bologna e l'Umana Reyer Venezia. Al PalaDozza di Piazza Azzarita i bianconeri misurano le proprie ambizioni contro i Campioni d'Italia, partiti un po' al rallentatore ...

97-94 - Serie A in DIRETTA : i capitolini battono sulla sirena la Vanoli e tornano a vincere in A dopo 4 anni! : 13.59 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.58 La Virtus Roma batte 97-94 la Vanoli Cremona e vince la prima partita in Serie A dopo 4 anni al termine di una sfida che ha infiammato il Palazzo dello Sport! Il migliore in campo è Dyson, che termina il match con la tripla da centrocampo che lo portano a 25 punti nel match, segnando la vittoria a pochi secondi ...

69-69 - Serie A in DIRETTA : serie di colpi al Palazzo dello Sport! : FINE TERZO QUARTO 71-72 A rimbalzo Buford: -1 alla fine del terzo quarto. 69-72 2/2 sbagliati da Gazzotti dalla lunetta. 69-72 ANCORA DA TRE RUZZIER! 69-69 2/2 di Jefferson al tiro libero. 67-69 Jefferson da dentro l'area! 65-69 Di Vico sbaglia entrambi i tiri al tiro libero. 65-69 Equilibrio al Palazzo dello Sport: ritmi calati in ottica della sfuriata finale. 65-69 DE VICO!!! TRIPLA DI ...

50-49 - Serie A in DIRETTA : primo tempo equilibrato al Palazzo dello Sport! : 12.49 Bel primo tempo al Palazzo dello Sport in cui domina l'equilibrio, con sprazzi di buon gioco da entrambe le parti, in cui si sono contraddistinti soprattutto Kyzlik dopo un ottima secondo quarto e Dyson, per contrastare le folate di Saunders. FINE SECONDO QUARTO 50-49 TRIPLA DI DIENER! 50-46 2/2 dalla lunetta per Kyzlik. 48-46 2/2 di Saunders. 48-44 Kyzlik! 9° punto di ...

23-26 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport con Saunders protagonista! : FINE PRIMO QUARTO 23-26 ALTRA TRIPLA DI Saunders! 10° canestro per lui. 23-23 DYSON!!! TRIPLA DELLA Virtus! 20-23 Buford realizza il tiro libero. 19-23 2/2 per Alibegovic: sono 7 i canestri per lui. 17-23 Ancora il #23: Cremona va a sprazzi. 17-21 STOJANOVIC! PENETRA E SCHIACCIA! 17-19 ALIBEGOVIC! La Virtus a -2. 15-19 Ancora Jefferson! Si rifà sotto Roma. 13-19 Primo canestro per Jefferson, ...

11-11 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport! : 11-11 Sobin da dentro l'area! Implacabile. 11-9 DYSON! DA TRE! 8-9 Ne approfitta Cremona con Tiby. 8-7 Alibegovic fa 0/2 dalla lunetta. 8-7 SOBIN! Accorcia Cremona. 8-5 BUFORD! TRIPLA PAZZESCA! 5-5 Saunders! Esordisce penetrando in area dopo i 22 punti contro Treviso. 5-3 Da dentro l'area Buford! 3-3 ALIBEGOVIC! Dall'arco anche il #7 di Roma. 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! ...

0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte al Palazzo dello Sport! : 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! Cremona avanti. 0-0 Si parte a Roma! Buon match a tutti! Palla a due. INIZIO PRIMO QUARTO 11.57 Le squadre sono in campo, ultimato il riscaldamento, si comincerà con il lunch match di giornata! 11.56 Suona l'inno a Roma! 11.54 Attualmente, la classifica recita: Sassari prima a punteggio pieno, la Vanoli all'ottavo posto mentre Roma mestamente penultima ...

Serie A in DIRETTA : capitolini per il riscatto - lombardi per la seconda vittoria : 11.29 Si gioca al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma torna a disputare un match dopo aver perso all'esordio contro la Virtus Bologna, perdendo nonostante una rimonta da -22. 11.28 Si tratta del match di mezzogiorno, orario introdotto per la prima volta nella massima Serie di pallacanestro. 11.26 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Roma-Cremona, match ...

EuroCup basket in DIRETTA : ottima Virtus a Ulm - Bologna passa 92-79 in Germania : La DIRETTA LIVE testuale di Ulm-Virtus Bologna si chiude qui. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Davvero buonissima Virtus Bologna all'esordio continentale che vince 79-92 in Germania a Ulm in una partita già molto importante. I giocatori bolognesi sono entrati in partita uno alla volta quando più contava e alla fine hanno vinto la partita da squadra. 79-92 Le ...