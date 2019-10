LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 96-77 | Eurocup basket in DIRETTA | le V nere

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.09 Per le V21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria inper lache rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi Rossi! 93-77 Due su due ai liberi di Ariel. 93-75 Due su due dalla lunetta di Dovrat. 93-73 Due su due ai liberi di Cournooh. 91-73 Penetrazione e canestro di Hamilton. 91-71 Due su due dalla linea della carità di Hunter. 89-71 Due su due di Sandler ai liberi. 89-69 Quarta tripla di Gaines della partita! 86-69 Uno su due ai liberi di Ariel. 86-68 Azione personale e canestro di Markovic! 84-68 Gaines mette anche il libero aggiuntivo. 83-68 Canestro più fallo per Gaines! 81-68 Due su due di Swing dalla lunetta. 81-66 Gaines va a segno in sottomano! 79-66 ...

