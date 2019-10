LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia | Eurocup basket in DIRETTA | c’è troppa Lokomotiv per questa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon la vittoria dellafinisce qui ladel match di seconda giornata di. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Bravi i padroni di casa a mostrarsi superiori lungo i quaranta minuti senza dare mai la possibilità adi accendersi per davvero. Dall’altra parte del campo, però, pesa una chiara difficoltà in attacco e una fase difensiva che funziona ad intermittenza. In vista della sfida di domenica servirà cambiare registro perché al momento sono quattro le sconfitte consecutive per la squadra di coach De Raffaele. Finisce 77-63 per launa partita tutt’altro che spettacolare. 77-63 La schiacciata di Williams da inizio alla festa delKubon davanti al suo pubblico. 75-63 Tripla di Filloy ad aprire l’ultimo minuto, ormai è troppo tardi. 75-60 ...

