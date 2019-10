Lega | rifiuti verranno smaltiti a casa Raggi e Zingaretti?

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “Avviso ai romani: dal 31 dicembre la Tari, che nel Lazio e’ la piu’ alta d’Italia, schizzera’ ulteriormente con la chiusura della discarica di Colleferro. È il frutto del fallimento della gestione deiad opera del M5S e del Pd. Questi ultimi sono stati incapaci di individuare e di realizzare gli impianti vitali per chiudere il ciclo, come ad esempio i termovalorizzatori di ultima generazione che vengono chiusi in linea con quelli di Lazio Ambiente nonostante il revamping sia costato 12,6 milioni di euro. Ili smaltiremo adi Virginiae di Nicolaoppure trasferendoli ancora nelle province, fuori regione o all’estero? Quando Roma diventera’ autonoma, non scaricando le responsabilita’ sugli altri territori? Sia chiaro: scordatevi il progetto della discarica ad Aprilia”. Cosi’ il ...

ilSaronno : Rifiuti tossici all’ex Snia, Andrea Monti (Lega): “Nessuna pietà per chi ci avvelena” - truuudetective : RT @DentiRotti: Uno schifo totale. Fisco defraudato, ex politici, nominati alle municipalizzate, aste turbate, 'ndrangheta. Dopo lo scandal… - Ross444 : RT @DentiRotti: Uno schifo totale. Fisco defraudato, ex politici, nominati alle municipalizzate, aste turbate, 'ndrangheta. Dopo lo scandal… -