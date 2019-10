La rassegna stampa di martedì 8 ottobre – Le prime pagine di calcio : “il Diavolo veste Pioli” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Situazione sempre più delicata in casa Milan, il club rossonero ha deciso per l’esonero dell’allenatore Giampaolo dopo un inizio non entusiasmante, il ribaltone in panchina ha l’obiettivo di dare una scossa per provare a ...

Le prime pagine di oggi : Il taglio dei parlamentari, il tradimento di Trump verso i curdi, e il naufragio al largo di Lampedusa

Le prime pagine di oggi : Ancora molto spazio all'uccisione dei due agenti della polizia a Trieste, un'intervista a Speranza, una a Renzi, e Inter-Juve

Le prime pagine di oggi : I due poliziotti uccisi in Questura a Trieste, Conte seccato con Renzi, e Di Maio e i rimpatri veloci

Le prime pagine di oggi : Le critiche di Confindustria alla manovra economica, l'intervento di Carola Rackete al Parlamento europeo, e le richieste dell'accusa al processo Cucchi

La rassegna stampa di venerdì 4 ottobre – Le prime pagine di calcio : “gigante - pensaci tu” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. “Gigante, pensaci tu”, titola la rosea con riferimento al big match della 7^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Juve, partita che vale per la corsa scudetto. I nerazzurri guidano la classifica dopo un avvio di ...

Le prime pagine di oggi : I dazi degli Stati Uniti sui prodotti dell'Unione Europea, le ipotesi sulla manovra economica, e la sconfitta dell'Inter a Barcellona

Le prime pagine di oggi : Il governo studia modifiche ai ticket sanitari, le proteste di Hong Kong, e i lavori per il nuovo ponte di Genova

Le prime pagine di oggi : Il governo approva l'aggiornamento al DEF senza aumento dell'IVA, si discute del reddito di cittadinanza, e i Mondiali di atletica in Qatar

La rassegna stampa di martedì 1 ottobre – Le prime pagine di calcio : “toh! C’è Sheva a San Siro!” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime in casa Milan, inizio di stagione shock per il club rossonero che si trova nelle zone basse della sconfitta, ennesima sconfitta per la squadra di Giampaolo questa volta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina ma a ...

Le prime pagine di oggi : Il governo discute sull'IVA, la vittoria di Kurz alle elezioni in Austria, e la sconfitta del Milan con la Fiorentina

La rassegna stampa di domenica 29 settembre – Le prime pagine di calcio : “Inter-Juve alla prova del 7” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono uscite le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea in prima pagina titola ‘Inter-Juve alla prova del 7′ con riferimento allo scontro scudetto della prossima settimana, sfida che si preannuncia da brividi. Nella giornata di ieri si sono disputati gli anticipi ...

Le prime pagine di oggi : Il confronto politico su fine vita e cittadinanza, le ipotesi sulla nuova legge di bilancio e gli effetti in Italia della "guerra commerciale" di Trump

Le prime pagine di oggi : Le manifestazioni di studenti per il clima, le ipotesi sulla manovra economica, e la discussione sul fine vita