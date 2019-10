«Le Mans 66 - La grande sfida» | quando la Ford battè la Ferrari in un film

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Se siete appassionati di automobili, andate a vedere questo. Se non siete appassionati di automobili, andate a vedere questo, perché Le66 - Laè un capolavoro. Due ore e mezza di pellicola piena di vita, emozioni, passioni, rombi di motori, ruote fumanti rabbia e amore. Amore per la velocità, ma anche per la vita, quell'amore che solo chi compie le grandi imprese è in grado di provare. James Mangold ha creato un lungometraggio che racconta piuttosto fedelmente quello che è successo a metà degli anni Sessanta tra lae la, partendo dal mancato accordo industriale (e dalla contemporanea cessione alla Fiat), passando per gli insulti a distanza tra Enzoed HenryII, per il difficile sviluppo della vettura che doveva battere le italiane di Maranello e concludendo il tutto nel glorioso teatro della 24 Ore ...

