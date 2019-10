L’allenamento ideale? È scritto nei geni Il test del DNA per lo sport disponibile da

L’allenamento ideale? È scritto nei geni. Come funziona il test del DNA per lo sport : Siamo più adatti ad attività sportive di potenza o di resistenza? A quale tipo di piccoli infortuni siamo più predisposti? Qual è il nostro tempo di recupero ideale dopo l’esercizio fisico? Sono domande a cui oggi può rispondere in modo molto preciso la genetica, analizzando il DNA estratto da un semplice campione di saliva. Per la prima volta in Italia questo tipo di test sarà disponibile in un network di ambulatori, quelli appartenenti al ...