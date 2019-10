LA STRADA DI CASA 2 Anticipazioni 22 e 8 ottobre | Mauro muore | Viola e Milena

La STRADA di casa - spoiler 2x05 : la moglie di Fausto potrebbe aver ucciso Mauro : La quinta puntata della seconda stagione de 'La strada di casa' andrà in onda martedì 22 ottobre in prima serata su Rai 1, perché martedì 15 ottobre lascerà spazio alla messa in onda della partita della nazionale di calcio italiana in un match valevole per la qualificazione ai prossimo Europei 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, nel penultimo appuntamento della serie televisiva ci saranno tantissimi colpi di scena, e si arriverà al punto di ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 8 ottobre : La STRADA di casa 2 supera i 4 milioni e vince : La quarta puntata de “La strada di casa 2”, la fiction trasmessa da Rai1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, vince il prime time di martedì 8 ottobre con 4.162.000 telespettatori pari al 18.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film “Sole a catinelle” ha segnato 2.787.000 telespettatori e il 12.17% di share. Su Italia 1 “Le Iene” hanno registrato 2.155.000 ...

Ascolti TV | Martedì 8 ottobre 2019. La STRADA di Casa 18.3% - Sole a Catinelle 12.2% - Le Iene 13.2% : La Strada di Casa 2 - Alessio Boni Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 4.162.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.787.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Bangla ha interessato 1.136.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.155.000 spettatori (13.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.151.000 ...

Spoiler La STRADA di casa 2 - quinta puntata il 22 ottobre : Mauro muore - si indaga su Viola : La strada di casa 2 il prossimo martedì 15 ottobre lascerà spazio alle Qualificazioni Euro 2020 della nazionale italiana. La quinta puntata, quindi, andrà in onda il martedì successivo, 22 ottobre. Mauro muore e Fausto sarà il primo sospettato del delitto, ma verrà scagionato dalla scientifica. La polizia indagherà su Viola: la ragazza, insieme a sua sorella Milena nasconderà un segreto. Trama della quinta puntata de La strada di casa 2: si ...

'La STRADA di casa 2' - la 4^ parte in replica su Rai Play : un'auto pirata travolge Milena : Va in onda anche questa settimana su Rai la serie televisiva con protagonista Alessio Boni (Fausto Morra), Eugenio Franceschini (Lorenzo) e Lucrezia Lante Della Rovere (Gloria), "La strada di casa 2". Martedì 8 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quarta puntata della seconda stagione della fiction, in cui Lorenzo è stato sopraffatto dai sensi di colpa per la sparizione di Irene e Milena è stata investita da un'auto ...

