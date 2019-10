La Serie B sbarca in esclusiva su PES 2020 | accordo con Konami

Netflix sbarca su Sky Q : dal 9 ottobre film e Serie tv "tutti in un unico posto" : Conto alla rovescia per l’accordo Sky-Netflix: il 9 ottobre inizierà ufficialmente la partnership. Ma cosa cambierà per i telespettatori? I contenuti di Sky e di Netflix saranno visibili attraverso un unico box (Sky Q) e per gli abbonati al servizio sono previsti prezzi vantaggiosi.Grazie alla nuova offerta Intrattenimento plus, che unisce Netflix a Sky TV e Sky Famiglia, i clienti Sky Q potranno trovare le novità del ...

This is Us sbarca in chiaro su Tv2000 : 3 buoni motivi per guardare o recuperare la Serie con Milo Ventimiglia : This is Us sbarca in chiaro in Italia a tre anni dal debutto americano per la gioia di tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di seguire le peripezie, le emozioni e le storie dei Pearson. Non ci sono mostri, né vampiri e nemmeno casi e gialli da risolvere, This is Us è quella che possiamo definire una serie tv "vecchio stampo", i cosiddetti family drama fatti di buoni sentimenti, di storie e di legami che lo rendono quasi unico nel suo ...

Gomorra - I Medici e The New Pope alla conquista del primo ITTV - The Italian Tv Festival : le Serie italiane sbarcano a Los Angeles : Gomorra, I Medici e The New Pope sono alcune delle serie tv Italiane che sono partite alla conquista del primo ITTV, The Italian Tv Festival, che si terrà a Los Angeles il 19 settembre prossimo. Sono tante le novità nostrane che sfileranno alla prima edizione dell'evento dedicato proprio alle serie tv e alle fiction Italiane. A parte i grandi nomi di produzioni internazionali come quelli de I Medici, presto in onda su Rai1 con la sua terza e ...

Euphoria su Sky Atlantic - la Serie con Zendaya sbarca in Italia con una maratona televisiva : È la serie scandalo di cui tutti stanno parlando e ora arriva anche in Italia: sbarca Euphoria su Sky Atlantic, il prodotto televisivo targato HBO in onda durante l'estate negli Stati Uniti. Basata sull'omonima miniserie israeliana, lo show creato da Sam Levinson racconta le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con droghe, sesso, identità, traumi, amore e amicizia. Tra i produttori di Euphoria c'è Drake. Con uno stile impeccabile ...

'ZeroZeroZero' - la Serie Sky sul narcotraffico - sbarca in Laguna per Venezia 76^ : Dopo "Gomorra", si replica con ZeroZeroZero, la nuova serie televisiva siglata da Stefano Sollima e tratta dal libro-inchiesta di Roberto Saviano, che andrà in onda su Sky nel 2020 per raccontare il viaggio della cocaina dal Messico fino alle basi della 'Ndrangheta in Calabria. "La sfida di questo lavoro è stata quella di dire con le immagini quanto il testo di Roberto Saviano documenta mantenendo le intenzioni iniziali - ha affermato Sollima, ...

Serie D - ufficiale : Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports! [INFO E PREZZI] : E’ ufficiale. Così come comunicato dalla stessa piattaforma sulla propria pagina Facebook, Palermo e Foggia sbarcano su Eleven Sports, il noto portale che si occupa di trasmettere tutte le partite di Serie C. Le due nobili decadute, ripartite dal dilettantismo dopo le rispettive mancate iscrizioni, avranno molto più seguito del previsto grazie ai pacchetti che trasmetteranno le gare in casa ed in trasferta. Così come evidenziato ...

Il finale di Lethal Weapon 3 sbarca su Italia1 spazzando via il futuro della Serie (non per colpa dei fan) : anticipazioni 3 settembre : Il finale di Lethal Weapon 3 sbarca finalmente in chiaro, su Italia1, dopo una programmazione altalenante e snervante per i fan che avevano premiato la serie, soprattutto la prima stagione, con ottimi ascolti. Purtroppo le cose non vanno sempre come previsto e questo piccolo gioiellino si è spento poco a poco e, questa volta, non per via dei fan che hanno abbandonato la barca ma perché chi c'era a bordo l'ha lasciata naufragare poco alla ...

DAZN sbarca su Sky con tutta la Serie A - quanto costa e cosa si potrà vedere : DAZN raggiunge un accordo con Sky e sbarca sulla piattaforma satellitare con il canale DAZN 1 alla posizione 209, in mezzo agli altri canali sport della pay-tv. Le trasmissioni cominceranno ufficialmente il prossimo 20 settembre, in concomitanza con la terza giornata di campionato, e saranno visibili ai clienti Sky che acquistino il ticket DAZN – al costo di 7,99 euro, senza vincoli e con i primi tre mesi pagati da Sky – oppure inglobato nel ...

Il servizio IMDb TV sbarca su Android : film e Serie TV in streaming gratuito ma con pubblicità : IMDb TV, il servizio streaming gratuito con annunci pubblicitari lanciato all'inizio di quest'anno, arriva anche sui dispositivi mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il servizio IMDb TV sbarca su Android: film e serie TV in streaming gratuito ma con pubblicità proviene da TuttoAndroid.

La Serie A sbarca ufficialmente su eFootball PES 2020 : Serie A PES 2020 – Konami mette a segno un altro colpo importante in vista dell’uscita di eFootball PES 2020. L’azienda ha svelato che la Serie A apparirà con loghi e trofeo ufficiali sulla nuova edizione del videogioco calcistico. La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale, con la quale Konami ha spiegato di aver […] L'articolo La Serie A sbarca ufficialmente su eFootball PES 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...