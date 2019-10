La Lega Pro dà vita al Manifesto Responsabilità sociale per il calcio 4 0

Il capo della NBA ha detto che la Lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Il capo della NBA ha detto che la Lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets in difesa delle proteste di Hong Kong : Adam Silver, che è a capo della NBA, la principale lega di basket degli Stati Uniti, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso in

Sentenza su ergastolo - Salvatore Borsellino : “Un regalo alla mafia”. Il Legale di Provenzano : “Decisione giusta” : La decisione della Grande Chambre sull’ergastolo ostativo non poteva che scatenare commenti durissimi se si pensa che le mafie hanno ucciso migliaia di volte e in ogni modo, hanno infiltrato le istituzioni. I fratelli dei magistrati uccisi nelle stragi del 1992 si dicono preoccupati insieme a un lungo elenco di persone che hanno fatto della lotta alla mafia un impegno civile e professionale. “Desta preoccupazione la Sentenza della ...

Nba - Cina blocca le partite in tv dopo tweet pro Hong Kong del manager dei Rockets. La Lega : “Non fisseremo regole su ciò che si può dire” : La Nba è in grossa difficoltà con la Cina, uno mercati commercialmente più appetibili per il basket americano. La causa scatenante è un tweet di sostegno alle proteste di Hong Kong scritto dal manager degli Houston Rockets, Daryl Morey. E la reazione di Pechino è stata veemente, pungendo nel vivo la maggiore Lega al mondo di basket: la Cctv, l’emittente nazionale cinese, ha infatti sospeso la trasmissione delle partite. Così dopo un primo ...

Destiny 2 : Bungie al lavoro per correggere i problemi Legati al Season Pass e alla perdita di oggetti : Da poco più di una settimana Destiny 2 si è arricchito con la nuova espansione, Ombre dal Profondo, e con la versione free-to-play Nuova Luce. Molti giocatori tuttavia stanno lamentando una serie di problemi legati al Season Pass ed al trasferimento di oggetti in seguito alla migrazione su Steam.Il forum di Bungie è stato inondato di messaggi che descrivono la perdita di oggetti acquistati durante le stagioni precedenti una volta attivato il ...

Sicurezza : Finco (Lega) - 'se poliziotti si difendono rischiano lunghi processi' (2) : (AdnKronos) - “Parliamo di circa 200 aggressioni nel solo 2019 - continua Finco - dati sconvolgenti, soprattutto se si considera che i poliziotti, il più delle volte, sono impossibilitati a difendersi. E se provano a prevenire azioni violente con il semplice uso di fascette per bloccare soggetti rit

Sicurezza : Finco (Lega) - 'se poliziotti si difendono rischiano lunghi processi' : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “A Chioggia un 59enne appena scarcerato, rifiutandosi di sottoporsi a un Tso, il trattamento sanitario obbligatorio, ha accoltellato due agenti; a Belluno un carcerato ha aggredito i poliziotti che lo avevano salvato da un tentativo di suicidio; a Venezia tre uomini del

Lega Serie A - De Siervo : “A 90 anni si arriva con gli acciacchi. Abbiamo individuato i nostri problemi” : “Siamo alla fase finale di un’analisi profonda, a novant’anni si arriva con gli acciacchi e Abbiamo individuato i nostri problemi“. Così l’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, ricordando il 90esimo anniversario dell’organismo che riunisce i club del massimo torneo. “Stiamo cercando nuove audience, per ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - EuroLega 2019 : programma - orari e tv : Venerdì sera (ore 20.45) secondo impegno europeo per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina farà il suo esordio casalingo contro lo Zalgiris Kaunas. Da riscattare c’è immediatamente il ko con il Bayern Monaco, con l’Armani Exchange obbligata a vincere. L’Olimpia si è in parte ripresa vincendo in campionato contro Trieste, ma è ovvio che c’è grande attesa per l’Eurolega, dove Milano si presenta con ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda deLega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Centinaio - contatti Lega-M5s : "I miei? Passati da 2 a 7". I grillini pronti a tradire il Pd - bomba in diretta : "Dico solo che i miei sono Passati da 2 a 7". Gian Marco Centinaio, ospite di Sky Tg24, ammette come i contatti tra la Lega e i "delusi" del Movimento 5 Stelle siano costanti e soprattutto fruttuosi. L'ex ministro dell'Agricoltura starebbe tenendo i rapporti con alcuni pentastellati che considerano,

"Sono aumentati gli arrivi più propriamente ilLegali" - dice Minniti : Nei mesi del governo gialloverde "sono aumentati gli arrivi più propriamente illegali, quelli più esposti sul terreno della sicurezza": quel 90% degli sbarchi di migranti non veicolati dalle Ong ma dalle "barche fantasma", che "sfuggono a qualunque tipo di controllo". Per questo "andrebbe subito riattivata la missione Sophia nel Mediterraneo centrale". Cosi' l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, in una lunga intervista al Foglio. ...

Caso Alpi : figlia Rostagno - 'colLegamento con omicidio Mauro? Distinguere prove e ipotesi' : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova)- "Girano da un paio di giorni articoli che parlano di questo “link” tra i due omicidi (Ilaria Alpi e Mauro Rostagno ndr) con una quantità di imprecisioni e mere ipotesi date come prove. Invito i giornalisti a fare distinzione e chiarezza tra prove

Caso Alpi : figlia Rostagno - ‘colLegamento con omicidio Mauro? Distinguere prove e ipotesi’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova)- “Girano da un paio di giorni articoli che parlano di questo ‘link” tra i due omicidi (Ilaria Alpi e Mauro Rostagno ndr) con una quantità di imprecisioni e mere ipotesi date come prove. Invito i giornalisti a fare distinzione e chiarezza tra prove e ipotesi e per chi volesse approfondire ricordo che durante il processo di primo grado si è affrontato ...