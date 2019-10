La latitanza della Nato | silente e inerte dinanzi alle violazioni della Turchia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una confrontazione militare tra l’esercito turco di Erdogan e le milizie curde si connoterebbe inevitabilmente come un conflitto asimmetrico, ossia l’unica fattispecie riconoscibile nei più disparati scenari di conflitto dopo la fineguerra fredda. Asimmetria ancora una volta che non riguarda le dimensioni delle forze in campo quanto la loro identità: un esercito regolare, quello turco, contrapposto a bande armate, quelle curde; e francamente duole usare la definizione non lusinghiera di “banda” per un popolo fiero, determie coraggioso come quello curdo che a mani nude o quasi, ha determila disfatta di Isis nella Siria e nell’Iraq. Cosa che tutti ora, Usa in testa, sembrano aver dimenticato.Senza parlareche ancora oggi tollera,ed, che un suo paese membro, la, si appronti ad ...

