La formazione tipo del Milan di Pioli | Biglia sarà in cabina di regia | Hernandez titolare

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È terminata dopo appena 7 giornate di Serie A l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del. L'ex Sampdoria ha raccolto appena 9 punti in questo primo scorcio di campionato, e soprattutto non è riuscito a dare una precisa identità di gioco alla compagineese, né ad inserire al meglio i nuovi acquisti approdati aello durante il mercato estivo. La dirigenza rossonera ha scelto come suo sostituto Stefano, il quale ha siglato un biennale con ingaggio di circa 1,5 milioni di euro all'anno. Il tecnico parmigiano, così, torna in sella dopo aver rassegnato le dimissioni alla Fiorentina il 9 aprile 2019, in seguito alla sconfitta interna con il Frosinone. L'allenatore emiliano già conosce l'ambiente calcisticoese, avendo guidato l'Inter a partire dal novembre del 2016: la sua esperienza in nerazzurro non è stata felicissima, e l'unico segno che ha lasciato alla ...

