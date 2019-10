La Curva Sud milanista | “Stufi delle figuracce del club Spettacolo indegno”

Milan-Pioli - furia dei rossoneri : il duro comunicato della Curva Sud : “Troppi anni che questa squadra non è degna dei suoi tifosi. Mille cambi sulla panchina, risultati sempre penosi. È cambiata la dirigenza. È fallito ogni progetto. È finita la pazienza. Per il Milan serve rispetto”. E’ il duro messaggio della Curva Sud Milano sulla sua pagina Facebook dopo il difficile momento di stagione, l’esonero dell’allenatore Marco Giampaolo e l’arrivo ormai imminente di Stefano ...

Milano : denunciati 9 ultras milanisti Curva Sud - verso il daspo per loro : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Per il derby Milan-Inter dello scorso 21 settembre, nove ultras milanisti della curva sud sono stati identificati e denunciati alla Procura. Per otto di loro, recidivi, il questore sta avviando la procedura per il daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I nove tifosi hanno più volte acceso “artifizi pirotecnici” ed esploso numerosi petardi di notevole potenza, sia ...

Milan-Fiorentina - Curva Sud contro la squadra : “Vergogna”. E i tifosi abbandonano gli spalti : Fischi e un grido all’unisono che si leva dalla Curva Sud di San Siro: “Vergogna“. Dura la contestazione dei tifosi del Milan contro la squadra guidata da Marco Giampaolo al termine del fine primo tempo contro la Fiorentina. I rossoneri sono rientrati negli spogliatoi tra i cori, con i viola che hanno chiuso i primi 45 minuti in vantaggio grazie a una rete di Pulgar su rigore. “Fuori i co****”, hanno continuato i ...

La Stampa : nonni e bambini in Curva Sud per Juve-Verona : È andata bene ieri allo Juventus Stadium, scrive la Stampa, bene sia in campo che sugli spalti, dove si temevano proteste degli ultras per gli arresti degli ultimi giorni. Dopo le 16, un drappello di Drughi è spuntato a passo veloce, con magliette nere, gridando in coro: «Fuori tutti dalle galere». È stato l’unico accenno di protesta della giornata Ma il dispositivo di sicurezza messo in piedi dalle forze dell’ordine era ingente e non ...

Juventus-Verona - il riscaldamento dei bianconeri : l’accoglienza della Curva Sud [VIDEO] : Juventus-Verona – Manca pochissimo al calcio d’inizio del secondo anticipo del sabato tra Juventus e Verona. Tanti cambi per i bianconeri. Dall’inizio Ramsey e Dybala. Gli uomini di Maurizio Sarri sono stati accolti calorosamente dal pubblico dello Stadium all’ingresso in campo per il riscaldamento pre-partita. I tifosi della Curva Sud hanno applaudito. Non hanno esposto striscioni e l’allerta resta alta, ma ...

Juve – Verona - la sfida degli Ultrà : “Colpiti alle spalle dalla nostra squadra”. Ultimatum dalla Curva Sud : Stasera primo incontro casalingo dopo gli arresti dell’operazione Last banner. La Curva Sud dell’Allianz Stadium: la Digos ha arrestato i leader dei principali gruppi Ultrà

“Organizzazione militare in Curva Sud” - ultrà Juve arrestati. Pm - metodi mafiosi : "C'era una organizzazione militare nella curva Sud della Juventus, che era gestita con metodi mafiosi e intimidatori da persone che hanno fatto della violenza uno stile di vita. Il tifo era un pretesto per questi ultrà, che avrebbero fatto le stesse identiche cose per qualsiasi altra squadra, che avesse avuto lo stesso giro di affari della Juventus.". Così Patrizia Caputo, procuratore aggiunto e coordinatore del Gruppo Criminalità organizzata ...