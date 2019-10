La contropartita per l' ok a Volpi La Meloni strappa Marche e Puglia

Pogba Juventus - spiraglio per gennaio : di mezzo una contropartita ! : Pogba Juventus - Secondo quanto riportato da “Tuttosport” nei giorni scorsi, la Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su Pogba . Un clamoroso ritorno difficile da concretizzare, ma non impossibile, specie dinanzi alle volontà del diretto interessato. Di fatto, tutto dipenderà dai programmi del centrocampista francese per gennaio . Bisognerà valutare l’andamento del Manchester United in campionato e la ...

Gazzetta : Il no dell’Inter a Milik come contropartita per Icardi : L’interesse del Napoli per Mauro Icardi è serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace, come conferma la Gazzetta dello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento di Milik nell’affare come contropartita. Il Napoli è ...