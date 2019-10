La Casa Bianca non collaborerà con l’indagine relativa all’impeachment di Donald Trump

La Casa Bianca non collaborerà con l’indagine sull’impeachment di Donald Trump : In una lettera inviata alla speaker della Camera Nancy Pelosi, l'indagine è stata definita «illegittima»

Siria - la Casa Bianca : ritiriamo solo 50-100 soldati - nessun via libera alla Turchia : Un funzionario della Casa Bianca cerca di minimizzare l’annuncio di Trump di un ritiro in blocco dalla Siria, respingendo l’ipotesi di un «disco verde» a Erdogan per il massacro degli ex alleati curdi. Il presidente difende la scelta, ma i repubblicani attaccano:?mina la nostra credibilità

Casa Bianca : la Turchia invade Nord Siria. Erdogan conferma ritiro Usa : L’offensiva turca a breve. Non è chiaro se ciò significhi che gli Stati Uniti potrebbero ritirare i loro circa mille soldati dalla Siria settentrionale

Impeachment Trump - il congresso ordina alla Casa Bianca di consegnare i documenti sull'Ucrainagate : Il presidente si era rifiutato di consegnarli spontaneamente. Secondo il New York Times un altro agente dell'Intelligence Usa sta valutando di presentare una denuncia dopo il primo whisteblower che ha aperto il caso

Topo cade dal soffitto della Casa Bianca e “atterra” sul pc di un giornalista : il video : Attimi di panico nella sala stampa della Casa Bianca quando martedì è letteralmente caduto dal soffitto un Topo, che è “atterrato” sul pc portatile di un giornalista, il corrispondente dell’Nbc Peter Alexander, che ha documentato l’accaduto in un video pubblicato sui social. Il Topolino ha scatenato il caos tra i cronisti presenti, che hanno iniziato ad urlare e a tentare di catturare il roditore, ma invano perché questo ...

Prenotazioni “fantasma” di governi stranieri in hotel di Trump.”Pagate per ingraziarsi Casa Bianca” : Secondo il giornale Politico almeno un governo straniero avrebbe tentato di ingraziarsi il Presidente degli Stati Uniti prenotando stanze, poi mai occupate, nei suoi hotel. L'inchiesta rientra in una più ampia indagine della Commissione controllo della Camera inclusa nelle pratica sull'impeachment.Continua a leggere

Usa - condannata per omicidio una poliziotta bianca che uccise un nero disarmato in Casa : La sera del 6 settembre del 2018 l’agente Amber Guyger, 31 anni, veterana della Polizia di Dallas, Texas, rientra a casa ancora in divisa dopo un pesante turno di lavoro. Parcheggia la propria auto, sale in ascensore ed entra in quello che ritiene essere il proprio appartamento al terzo piano: vede sul divano un intruso seduto, gli intima di alzarsi e quindi, sentendosi minacciata, spara due volte. Botham Jean, ventiseienne, è invece seduto sul ...

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...

Luigi Bisignani - lo scoop : "Barack Obama vuole George Clooney alla Casa Bianca" : Barack Obama scalda i motori per evitare la rielezione del nemico Donald Trump. Il sempre bene informato Luigi Bisignani racconta su Il Tempo che c'è molto Made in Italy nella dinamica organizzativa dei democratici a Washington. Uno dei principali luoghi di ritrovo infatti, lo storico Cafe Milano, i

Cnn : Casa Bianca "nasconde" telefonate : 4.27 La Casa Bianca avrebbe "nascosto" in registri separati anche le trascrizioni delle telefonate del presidente Trump con Putin e il principe saudita Mohammed bin Salman (Mbs). Lo rivela la Cnn, precisando che per quanto riguarda Mbs la telefonata sarebbe avvenuta dopo l'omicidio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi che l'intelligence americana ha attribuito a Riad. La Casa Bianca, nello stesso modo, aveva limitato l'accesso ...

La Casa Bianca ha provato a insabbiare la chiamata in Ucraina di Trump : Donald Trump (foto: Drew Angerer/Getty Images) La Casa Bianca avrebbe provato a nascondere la chiamata in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump chiede al suo omologo ucraino Volodymir Zelensky di indagare sull’ex vicepresidente e candidato alla Casa Bianca Joe Biden e suo figlio. Questa richiesta, che molti considerano alla base di un tentativo di screditare un avversario politico in vista delle elezioni presidenziali del 2020, ...

