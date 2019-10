La Canalis ospita una famiglia delle Bahamas che ha perso tutto per l’uragano

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Elisabettaoffre il suo aiuto agli abitantiBahams che hannoa causa dell’uragano Dorian. A casa della ex velina alloggiano una mamma con i suoi due figli, che dopo la tragedia si sono ritrovati senza più nulla a dormire in un dormitorio, su un tavolo. Grazie all’intervento di Elisabetta, i bimbi ora frequentano la scuola a Los Angeles. In un video tenerissimo sui social spiega… “Questo video risale al 19 di settembre, un giorno speciale e vi spiego perché – dice Eli che nel filmato tiene in braccio Skyler e corre incontro agli ospiti – 4 settimane faDorian si è abbattuto sull’isola di Abaco con effetti disastrosi. È la prima volta che nelleun’intera comunità viene completamente cancellata nel giro di 3 giorni da un disastro naturale”. La ex velina spiega che, contrariamente a quanto è stato detto dai ...

