La bambola Barbie diventa magistrato | lo annuncia la Mattel

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La nuova carriera dellaè quella del. L'azienda dellaha infatti deciso di lanciare sul mercato l'ultima versione dellabionda più famosa al mondo con indosso una toga. Ma questa volta laè anche bruna eper dare un messaggio sociale, in particolare per gli Usa. Il colosso nel settore delle bambole ha infatti deciso di creare laproprio in questo momento, dato che soltanto un terzo delle donne americane decide di intraprendere la carriera giuridica perre. Inoltre larispetta tutti i canoni "anti-discriminazione", dato che è disponibile in varie tonalità di pelle e pettinature. Le molteplici carriere delleSebbene lavenga spesso considerata una versione stereotipata della donna "modella", nasconde in realtà un messaggio che l'azienda produttriceha voluto mettere ...

mocval : Tu non hai veramente paragonato il chiamare Barbie Xanax ‘bambola ansiolitico’ con la n word I JUST KNOW YOU DIDN’T - mocval : @missmadslaugh @trashloger Lo xanax è un ansiolitico, dire bambola ansiolitica e dire barbie xanax è la stessa cosa perchè sono SINONIMI - 4ndrophonos : @iosonoesteer pensavo stessi parlando della bambola barbie dkdkssjsjjs -