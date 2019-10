Krasnodar-Venezia oggi | Eurocup basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Si gioca stasera alle 19.00 alla-Hall dila partita della seconda giornata del gruppo B della fase a gironi della2019-2020 tra Lokomotiv Kuban e Umana Reyer. I campioni d’Italia di coach Walter De Raffaele non sono reduci da un momento particolarmente brillante: dopo aver perso da entrambe le squadre bolognesi in campionato, in Europa sono stati sconfitti in casa all’esordio dal Partizan Belgrado. I russi, allenati da questa stagione da Luca Banchi, al debutto continentale martedì scorso hanno perso dai lituani del Lietuvos Rytas di Vilnius poi sabato, nella prima giornata di campionato, la VTB United League, sono riusciti a vincere fuori casa contro Minsk. Per Lokomotiv Kuban-Umana Reyer, partita della seconda giornata della fase a gironi di2019-2020, non è prevista la diretta televisiva ma la partita sarà ...