Juventus | Bud diventa ‘official beer’ del club bianconero

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Bud, marchio globale di Anheuser-Busch InBev (AB InBev), ehanno siglato un accordo che legherà le due società per le prossime 3 Stagioni. Bud affiancherà i bianconeri in qualità di official beer e lavorerà assieme alsu attivazioni digitali, utilizzando la sua visual identity nelle proprie campagne e sviluppando assieme nel futuro prossimo innovativi progetti speciali. L’accordo siglato con i Bianconeri va a rafforzare ulteriormente il rapporto tra Bud e il mondo del calcio, un legame che vede uno dei maggiori marchi di birra a livello globale unirsi a tornei, campionati e squadre dal respiro internazionale, al fine di rendere ancora più coinvolgenti le maggiori competizioni calcistiche in tutto il mondo. Giorgio Ricci,Chief Revenue Officer, ha commentato: “Siamo felici di accogliere Bud tra i nostri partner in qualità di official beer. La globalità del ...

