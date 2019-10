Juventus | brutte notizie dal ritiro del Galles | Ramsey costretto a saltare il match con

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Il commissario tecnico delha rivelato che il centrocampista bianconero non prenderà parte alcon la Slovacchia per un fastidio all’adduttore Cresce la preoccupazione dellaper quanto riguarda le condizioni di Aaroniltrae Slovacchia per un fastidio all’adduttore. Il centrocampista bianconero dunque non scenderà in campo nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020, come confermato dal ct Ryan Giggs in conferenza: “speriamo possa recuperare per domenica“. Nel week-end infatti ii giocheranno contro la Croazia a Cardiff,che potrebbe sancire il ritorno in campo di, che non gioca in nazionale dal novembre del 2018.L'articolodaldelilcon la Slovacchia SPORTFAIR.

