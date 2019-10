Johnson & Johnson | multa da 8 miliardi | non ha segnalato che un farmaco causa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Un risarcimento da 8di dollari per non averche unutilizzato in psichiatria potevare ginecomastia, ovvero l’ingrossamento delle mammelle negli uomini. È lache dovrà pagare il colosso farmaceutico. A stabilirlo la Corte di Philadelphia. Il gigante era stato portato in tribunale da Nicholas Murray, un paziente che ha lamentato questo disturbo dopo che aver assunto il Risperdal,utilizzato nei casi di schizofrenia e disturbi bipolari. Nelle cause,è accusata di essere stata consapevole dei rischi ma di non aver messo adeguatamente in guardia medici e pazienti. Si tratta della sanzione più pesante finora imposta alla multinazionale farmaceutica Usa nelle oltre 13.000 azioni legali avanzate sul Risperdal,approvato per il trattamento degli adulti dalla Food and Drug Administration americana ...

