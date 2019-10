Jared Leto pensa che qualcuno abbia rubato la sua testa finta che aveva portato al Met

Jared Leto lancia un appello ai ladri : “Ridatemi la mia testa mozzata”. E offre una ricompensa : Jared Leto ha lanciato un appello chiedendo di aiutarlo a ritrovare la sua testa mozzata e spiegando di offrire in cambio una ricompensa. La testa mozzata a cui si riferisce l’attore è quella realizzata appositamente a sua immagine e somiglianza (e in dimensioni reali) da Gucci in occasione del red carpet al Met Gala lo scorso maggio: le teste mozzate ideate da Alessandro Michele da portare a mo’ di clutch avevano fatto clamore ...