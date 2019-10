ISS | Luca Parmitano fotografa la passeggiata spaziale dei colleghi

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Roglic stacca tutti sul San Luca e vince alla grandISSima. Woods e Higuita sul podio. Nibali in crisi nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Una sparata incredibile ai -700. Roglic vince il Giro dell’Emilia. 16.47 Ha fatto il vuoto Roglic. Dietro sono rimasti Higuita e Woods all’inseguimento. 16.46 PARTE Roglic! Li stacca tutti lo sloveno. 16.45 Ci prova Michael Woods. Prova a chiudere Roglic e ce la fa. 16.44 Ripreso il quintetto. 1 km al traguardo. 16.43 30 metri di vantaggio per i cinque sull’avanguardia ...

Lidia Schillaci glISSa su Luca Favilla : “Preferisco non parlarne” : Tale e Quale Show, Lidia Schillaci sulla storia con Luca Favilla: “Preferisco non dire molto…” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù Lidia Schillaci, concorrente di Tale e Quale Show 2019, nonché voce della band di Ballando con le stelle, dove ha conosciuto il suo attuale compagno, il ballerino Luca Favilla, che nell’ultima edizione del programma ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandISSimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

Il commISSario Montalbano - ‘La vampa d’agosto’ mette a dura prova Luca Zingaretti : È un Montalbano d’annata quello in onda lunedì 30 settembre su Rai1 alle 21.25. Le repliche de Il commissario Montalbano che stanno riscuotendo grande successo di ascolti continuano con un episodio del 2008, La vampa d’agosto, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo Russo. Il commissario Montalbano ‘La vampa d’agosto’: trama È un agosto caldissimo della torrida estate sicialiana e il ...

AstroLuca a capo della ISS - Conte : “Parmitano orgoglio italiano nel mondo” : “Per la prima volta un nostro connazionale assume il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Complimenti e buon lavoro a @astro_luca, orgoglio italiano nel mondo”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo AstroLuca a capo della Iss, Conte: “Parmitano orgoglio italiano nel mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Luca Parmitano è al comando dell'ISS : il primo italiano : Da oggi, Luca Parmitano è al comando della Stazione Spaziale Internazionale. È il primo italiano a ricoprire un ruolo così importante nelle attività umane nello spazio, diventando anche il terzo comandante europeo alla guida dell'Iss. Intorno alle 15.30 c'è stato il passaggio di consegna del comando della base spaziale orbitante. Il suono di una campana ha annunciato la presa del comando da parte dell'astronauta italiano e durante una breve ...

Da oggi Luca Parmitano al comando della ISS : “Orgogliosi di te che hai portato fin lassù il nostro Tricolore” : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà oggi il primo italiano ad assumere il comando della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. “Le mie congratulazioni e i miei auguri a Luca Parmitano, che oggi assume il comando della Iss. È il primo italiano a ricoprire questo importante incarico e conferma che l’Italia ...

Spazio - domani Luca Parmitano diventerà Comandante della ISS : è il primo italiano della storia : L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, da domani, 2 ottobre, sara’ il primo italiano a prendere il comando della Stazione spaziale internazionale (Iss). Parmitano diventera’ il terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. La cerimonia del passaggio ufficiale di consegne segnera’ l’avvio della Expediton 61 e della ...

Il commISSario Montalbano - ‘La vampa d’agosto’ mette a dura prova Luca Zingaretti : È un Montalbano d’annata quello in onda lunedì 30 settembre su Rai1 alle 21.25. Le repliche de Il commissario Montalbano che stanno riscuotendo grande successo di ascolti continuano con un episodio del 2008, La vampa d’agosto, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo Russo. Il commissario Montalbano ‘La vampa d’agosto’: trama È un agosto caldissimo della torrida estate sicialiana e il ...

Luca Argentero a VerISSimo : «Cristina Marino? Quando una persona ti rende migliore la vuoi sposare» : Luca Argentero a Verissimo: «Rivendico il diritto di pagare la cena a una donna. È galanteria». Oggi pomeriggio, l’attore piemontese si è raccontato a cuore aperto a Verissimo. Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e le ha riservato tenere parole. «Voglio sposare Cristina Marino – dice -. Quando trovi una persona che rappresenta un volano positivo e ti rende migliore di quello che sei, è normale ...

Eva Henger contro il fidanzato della figlia : «Lucas Peracchi ha ‘lobotomizzato’ Mercedesz. È successa una cosa gravISSima» : Eva Henger ha paura per sua figlia Mercedesz e continua a metterla in guardia dal fidanzato Lucas Peracchi. Dalle pagine di “Nuovo” non usa mezzi termini per parlare di lui: «Il loro è un rapporto malato. Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno». Nell’intervista la 46enne parla di un episodio in particolare. «Due mesi fa è successa una ...

VerISSimo - Luca Argentero si confessa da Silvia Toffanin : "Sì - voglio sposarla" : "Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti". Luca Argentero, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, si è detto molto innamorato della sua fidanzata Cristina Marino, attrice e fitness influencer

Luca Argentero a VerISSimo : le parole d’amore per la fidanzata Cristina : Luca Argentero a Verissimo parla del matrimonio in arrivo con Cristina Marino Luca Argentero è tornato a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 28 settembre. L’attore è stato invitato da Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica cinematografica, il film dedicato alla vita e alle opere di Leonardo Da Vinci. Ma […] L'articolo Luca Argentero a Verissimo: le parole d’amore per la fidanzata Cristina proviene ...

VerISSimo : Luca Argentero - Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin : Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip. Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera ...