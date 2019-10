Intesa nel centrodestra | leghista Volpi candidato presidenza Copasir Primo dossier

Mediaset - colpaccio-Pier Silvio Berlusconi : nell'Intesa con Netflix spunta Roberto Baggio - attesa alle stelle : Netflix e Mediaset hanno annunciato un accordo che porterà alla produzione di una serie di film. Questi saranno quindi visibili sulla piattaforma già nel 2020, mentre verranno trasmessi a distanza di dodici mesi sui canali del Biscione. "Stiamo realizzando una serie di film in lingua italiana, girat

Intesa Spaolo : Belluno - nel primo semestre 3019 occhialeria a +8 - 4% : Belluno, 4 ott. (AdnKronos) - Il distretto dell’occhialeria di Belluno è un’eccellenza in crescita sui mercati internazionali: 2,7 miliardi di euro registrati nel 2018. Il primo semestre del 2019 ha dato brillanti segnali di crescita con un incremento tendenziale del +8,4% grazie al comparto delle m

Intesa Spaolo : Belluno - nel primo semestre 3019 occhialeria a +8 - 4% : Belluno, 4 ott. (AdnKronos) – Il distretto dell’occhialeria di Belluno è un’eccellenza in crescita sui mercati internazionali: 2,7 miliardi di euro registrati nel 2018. Il primo semestre del 2019 ha dato brillanti segnali di crescita con un incremento tendenziale del +8,4% grazie al comparto delle montature. E’ il dato emerso nell’incontro promosso da Intesa San Paolo ad Agordo, nel bellunese.Eccellenze anche ...

Federmanager-Ucid - nel Lazio un protocollo d’Intesa su management ed etica : Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Un protocollo d’intesa regionale sui temi dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa è stato siglato oggi, presso la sede di Federmanager a Roma, tra l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) e l’Unione dirigenti industriali Lazio. A sottoscrivere il documento sono stati il senatore Riccardo Pedrizzi, presidente di Ucid Lazio, Giacomo Gargano, ...

Federmanager-Ucid - nel Lazio un protocollo d'Intesa su management ed etica : Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un protocollo d’intesa regionale sui temi dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa è stato siglato oggi, presso la sede di Federmanager a Roma, tra l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) e l’Unione dirigenti industriali Lazio. A sottoscrivere

Federmanager-Ucid - nel Lazion un protocollo d'Intesa su management ed etica : Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un protocollo d’intesa regionale sui temi dell’etica e della responsabilità sociale d’impresa è stato siglato oggi, presso la sede di Federmanager a Roma, tra l’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) e l’Unione dirigenti industriali Lazio. A sottoscrivere

Aumenti Iva - scontro nel governo : vertice notturno - ma nessuna Intesa : Non sono bastate 4 ore di vertice a Palazzo Chigi a chiudere l'intesa di governo sul Def. La riunione convocata in nottata dal premier Giuseppe Conte vede attorno al tavolo, con il ministro...

Gas uranio nelle centrifughe - l’Iran viola il quarto impegno sull’Intesa nucleare : Il portavoce dell’agenzia per l’energia atomica di Teheran: «Possiamo arricchire l’uranio ben oltre la soglia del 20%, non è rimasto più molto tempo per salvare l’accordo del 2015»

Governo - vertice Pd-M5s. Dem : “Passi avanti - serve chiarimento politico”. D’Uva e Patuanelli : “Intesa prima possibile” : Dalle tensioni tra partiti, ai tentativi di riprendere il dialogo per dare avvio al Conte 2. Tre ore è durato il nuovo vertice a Palazzo Chigi tra le delegazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle con il presidente incaricato Giuseppe Conte, dopo gli attacchi incrociati per gli ultimatum di Luigi Di Maio ai dem. “Abbiamo continuato l’approfondimento dei dossier insieme a Conte, abbiamo fatto ulteriori passi avanti e poi il premier ...

Governo : PD e M5S si allontanano nella notte - Intesa più difficile? : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, ma nella notte le parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il programma, ma fonti vicine ai pentastellati non hanno confermato. Dopo aver raggiunto l’intesa di massima sul nome del premier Giuseppe Conte, i due partiti che stanno lavorando per comporre il nuovo esecutivo si sarebbero bloccati su altri nomi e/o poltrone. Il ...

Governo - Toninelli : «Intesa con Pd non semplice - ma impedire il ritorno di Berlusconi» : Governo, sulla trattativa M5S-Pd scende in campo il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli con un lungo post su Facebook. «Luigi in primis e tutto il M5S...

Alt Pd anche a Di Maio vicepremier E Toninelli apre all’Intesa : siamo a bivio Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Alt Pd anche a Di Maio vicepremier E Toninelli apre all'Intesa : siamo a bivio Nuovi segnali tra Di Battista e Lega : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella