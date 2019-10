Instagram elimina la sezione “Seguiti” | ora non si può più controllare like e commenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)continua la sua rivoluzione nel nome della privacy. Dopo la rimozione del numero disotto ogni post, ora toglie ufficialmente anche i. Ovvero quella, fino a ieri accessibile con un clic sul cuoricino in basso accanto all’icona del proprio profilo, da cui si poteva osservare la propria attività ma soprattutto quella delle persone da noi seguite. Laaveva praticamente una doppia vita. I manager dil’avevano pensata e introdotta nel 2011 come il punto di partenza da cui gli utenti avrebbero potuto scoprire nuovi account e contenuti: a lui piace quello e magari interessa anche a me, più o meno la logica era questa. Invece gli analisti dihanno scoperto che laera poco nota agli utenti e chi la conosceva tendeva a usarla in maniera impropria. Nel senso cheera il metodo trasparente e invisibile con cui farsi gli ...

