In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre | 250mila mq destinati ad attività sportive

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Ottobre : La grande chambre contro l’ergastolo ai boss : Strasburgo Italia-’ndrangheta in Europa: la Cedu fa vincere il boss Viola La decisione – La Corte europea per i diritti umani respinge il ricorso italiano e dà ragione al condannato per omicidi, occultamento di cadavere e sequestro di Gianni Barbacetto La sentenza-papello di Marco Travaglio Se Totò Riina avesse saputo che era così semplice cancellare l’ergastolo, nel 1992 si sarebbe risparmiato le stragi, le trattative con lo Stato, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre : Conte risponda ma anche i 2 Matteo : ecco le 20 domande : I due Matteo Quelli che… chiedono spiegazioni Ora i due Matteo – Renzi e Salvini – fanno la morale al premier Giuseppe Conte sulla gestione della delega ai Servizi segreti e sui rapporti con lo studio Alpa. Conte farà bene a chiarire ogni cosa ma i due omonimi della politica italiana, oltre alla ricorrenza dell’onomastico, hanno avuto e hanno in comune la […] di Gianni Barbacetto e Vincenzo Iurillo Geppetto e Pinocchio di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre : Di Maio : “Stop a litigi e annunci. E basta correre dietro a Renzi” : il colloquio – Luigi Di Maio “basta rincorrere Renzi, ora diamoci regole di ingaggio” “No all’annuncite e ai litigi prendiamo esempio da Gualtieri e Lamorgese” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Senti chi pirla. “‘Il suo curriculum è un vorticoso elenco di riconoscimenti’ scriveva ieri sul Fatto Quotidiano Tommaso Rodano, all’interno di un articolo-ritratto da brividi sul ministro grillino della Scuola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Ottobre : Vitalizio d’oro : il Senato ai piedi della Casellati : Il regalo – Se vai al Csm la norma non vale… Il Senato ai piedi della Casellati per il Vitalizio da 200 mila euro Privilegi – Ecco la sentenza dei giudici interni che hanno ribaltato il Regolamento per pagarle gli arretrati di Marco Lillo e Ilaria Proietti Cambio di stagione di Marco Travaglio Beppe Sala: “Si fa tanta ironia sul Movimento 5 Stelle, ma Grillo ha Fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno, anzichè ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre : Allarme per la sentenza di Strasburgo. Ora i boss sperano di uscire : Decide l’Europa Strasburgo, ultima sentenza: ora i boss sperano di uscire L’attesa – La Corte europea dei diritti dell’uomo fra 48 ore si pronuncerà sull’ergastolo ostativo: a rischio il sistema italiano anti-mafia e anti-terrorismo di Gianni Barbacetto Santa Prescrizione di Marco Travaglio Vi chiedo un po’ di comprensione, perché sto per tentare di spiegare la posizione di Pd e (Forza) Italia Viva sulla prescrizione. AnteFatto: ...

Aboliamo le leggi contro i migranti : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 6 ottobre : I decreti sicurezza di Salvini da cancellare. Gli estremisti di destra nascosti nel deep web. E le trame che uniscono Usa e Brasile contro Papa Francesco. Ecco cosa trovate sul nuovo numero in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Decreti Salvini: e ora aboliteli. Damilano presenta l'Espresso in edicola da domenica 6 ottobre"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Ottobre : Prosciolto Scafarto a giudizio Lotti&C. Consip : l’unico complotto è quello dei renziani : Il Gup Clementina Forleo Nessun complotto su Consip. Lotti a processo, Scafarto no Roma – “Appare evidente che nell’indagine vi furono interessamenti di ambienti vicini a Matteo Renzi, volti a impedirne il regolare corso” di Valeria Pacelli 3 anni da buttare di Marco Travaglio Ci voleva il gup Clementina Forleo per sistemare in un colpo solo la Procura di Roma, il sistema renziano e i sottostanti giornaloni. Chi legge il Fatto non ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Ottobre : Con Renzi l’evasione è salita e si recupera sempre meno : Sprofondo Con Renzi l’evasione è salita e si recupera sempre meno Le due relazioni del Def – Nonostante i proclami, dopo la riforma del fiorentino, nel 2016 il sommerso è aumentato Un bluff come i tanti “record” nella lotta agli evasori di Luciano Cerasa Franza o Spagna di Marco Travaglio Da quando esistono i 5Stelle, lo sport preferito dei giornaloni è annunciare “rivolte”, sommosse, fughe di massa, esodi biblici, fino alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Ottobre : L’Air Force Renzi ci è costato 26 volte in più : Esclusivo – I documenti e l’incontro segreto L’aereo di Renzi fu pagato 26 volte il prezzo normale Le carte del manager che bloccò l’affare: due i contratti, non uno, tra Etihad, Alitalia e il ministero della Difesa di Daniele Martini Il cappotto e l’asola di Marco Travaglio Tutto avremmo immaginato, nella vita, fuorché di concordare in pieno con Dario Franceschini: “Avviso ai naviganti: la smania quotidiana di visibilità logora i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Ottobre : Nel 2008-2013 - le giravolte furono 261 da 180 eletti : Seggi Mobili – Quelli che cambiano Presto quota 1000 per i voltagabbana di Camera e Senato Dai Responsabili di Razzi e Scilipoti agli Italiani Vivi: in tre legislature contati oltre 900 cambi di casacca di Ilaria Proietti Il piacere dell’onestà di Marco Travaglio Questi giallo-rosa sono dei bei tipi. Hanno l’occasione storica di cambiare l’Italia con una manovra che non solo combatte per la prima volta l’evasione, ma rende pure ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre : Il Pd come i 5Stelle : scopre le multe per i voltagabbana : Conversioni Il Pd umbro imita i 5Stelle: “multe a chi cambia partito” I candidati firmano un contratto con penale da 30mila euro. E nel partito parte la polemica di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Di Papi in figlio/1. “Posso dire che secondo me Berlusconi non voleva uccidere Maurizio Costanzo, o è lesa maestà?” (Matteo Renzi, deputato Italia Viva, 28.9). Deve averglielo detto Silvio, quindi è vero. Di Papi in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Settembre : : L’intervista “Prescrizione: niente melina. Disposto a incontrare Renzi” Alfonso Bonafede – Il Guardasigilli del M5S: “Col Pd partiamo da posizioni differenti, ma non accetto che si perda tempo sulla riforma della giustizia” di Luca De Carolis Ripetizioni per somari di Marco Travaglio Com’era prevedibile, soprattutto da lui, il violento attacco di Renzi alla Procura di Firenze che indaga sull’ipotesi di B. e Dell’Utri mandanti esterni ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in Edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Settembre : Forza Italia Viva. Difende Silvio dall’inchiesta sulle stragi - di cui non sa nulla : La sparata Renzi fa il Caimano e “assolve” l’ex Cav. sulle stragi di mafia Sfida aperta a magistrati e sentenze – Il capo di Italia Viva attacca i pm di Firenze (che processano i suoi genitori) e spaccia per assolto il prescritto Papa di Marco Lillo Italia Morta di Marco Travaglio Munitevi di un bel sacchetto da vomito e leggete qua: “…Vedere che qualche magistrato della procura della mia città da anni indaghi sull’ipotesi ...