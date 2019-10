Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 ottobre 2019), 9 ott. (AdnKronos) -, il Confidi di riferimento dellanazionale, hanno firmato unche garantirà alleassociate un accesso alin tempi rapidi e con tassi d’interesse vantaggiosi. "Questo- spiega la presidente

TV7Benevento : Imprese: accordo Confcommercio Palermo-FinPromoTer per acceso a credito... - FBrudaglio : RT @Federmeccanica: 'L'accordo siglato oggi con la @regionetoscana è davvero epocale in un contesto in cui l' #impresa è ancora fortemente… - Sa_deSantis : RT @Federmeccanica: 'L'accordo siglato oggi con la @regionetoscana è davvero epocale in un contesto in cui l' #impresa è ancora fortemente… -