Il trailer dell’ultima stagione di Viking

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=Y7d0A5re7-0 Le vicende dis si apprestano al loro epilogo. La serie che fonde azione cruenta e ricostruzione storica sta per concludersi con la sua sesta e ultima. In queste ore il canale americano History ha annunciato che i primi dieci episodi di questo ciclo finale andranno in onda a partire dal prossimo 4 dicembre, mentre i restanti dieci saranno trasmessi nel 2020. Nel frattempo è stato diffuso anche un primoche accenna a una minaccia mai affrontata prima per i protagonisti. Dopo aver sconfitto il fratello Ivar, Bjorn è acclamato dal popolo come nuovo leader di Kattegat anche se il nuovo ruolo di re lo espone a difficoltà e rivali senza precedenti, mentre c’è chi cerca di imporre il proprio dominio sull’intera Norvegia. Lo stesso Ivar si spinge fino in Russia, dove si mette al servizio dello spietato principe ...

fcfandomsunite : Vikings, ecco il trailer dell'ultima stagione della serie >> - 3cinematographe : #Supernatural 15: quando esce e cosa sappiamo dell'ultima stagione -