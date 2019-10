Il nuovo libro di Michelle Obama | una guida per il successo

Un nuovo POTUS in tv - David Oyelowo di Selma è protagonista di The President Is Missing dal libro di Clinton : Dopo Tony Goldwyn in Scandal e Frank Underwood in House of Cards, l'America si prepara ad avere un nuovo Presidente in tv. Stavolta si tratta di David Oyelowo di Selma, che reciterà nel ruolo di un riluttante Presidente degli Stati Uniti in The President Is Missing, serie drammatica di Showtime basata sul romanzo di successo del Presidente Bill Clinton e James Patterson. La potenziale serie, di cui per ora sarà prodotto solo un episodio ...

Il libro foto-biografico di Rihanna da 5.000 dollari ritarderà ancora l’uscita del nuovo album? : Non c'è pace per i fan di Riri che da quattro anni circa aspettano un nuovo album di inediti. O almeno un singolo, o almeno una data d'uscita che annunci l'arrivo di nuova musica. Invece l'attesa sembra ancora lunga: l'ultima novità in arrivo è una foto biografia di Rihanna, che racconterà per immagini la sua vita e la sua carriera. La visual biography dal titolo Rihanna avrà circa 500 pagine nella sua versione completa e costerà dai 600 ai ...

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

Vaticano - Nuzzi annuncia un nuovo libro sui segreti della Chiesa : “Bergoglio impegnato a combattere e cacciare i mercanti dal tempio” : Nuove rivelazioni sui segreti del Vaticano. Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi, giornalista di inchiesta e conduttore della trasmissione Mediaset ‘Quarto grado‘ torna a focalizzare l’attenzione sui segreti vaticani, dopo vari libri sull’argomento tra cui ‘Sua Santità‘ nel 2012 con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e ‘Via Crucis‘ nel 2015 che provocò arresti in ...

Gianluigi Nuzzi torna sui segreti vaticani con un nuovo libro : Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi torna sui segreti vaticani con un libro che si annuncia sulla scia dei precedenti (tra questi nel 2012 “Sua Santità” con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e nel 2015 “Via Crucis” che provocò arresti in Vaticano e il processo nel piccolo stato, da quale Nuzzi uscì assolto).Il libro uscirà nella seconda metà di ...

Poesia e diversità culturali nel nuovo libro di Domenico Pisana : Lo scrittore Domenico Pisana lancia il nuovo libro “Pagine critiche di Poesia contemporanea. Linguaggi e valori comuni fra diversità culturali"

Sex and the city : nel nuovo libro le ragazze pronte a barcamenarsi tra divorzi e menopausa : Questo mese è uscito anche in Italia il nuovo romanzo di Candace Bushnell "Sex in the city...e adesso?", seguito ideale della celebre serie. Candace Bushnell pubblicò il primo romanzo della serie Sex and the city nel 1997 rivoluzionando letteralmente il concetto di sessualità femminile. Le donne impazzirono perché vedevano nelle quattro ragazze un simbolo di libertà ed emancipazione. Carrie poteva fare la bella vita a Manhattan, assieme alle sue ...

Giulia De Lellis di nuovo con Damante dopo il libro. L’indiscrezione : Giulia De Lellis, da corteggiatrice ad influencer e, perfino, scrittrice. Non si parla d’altro, infatti, di ‘Le corna stanno bene su tutto’, libro in cui racconta la storia con Andrea Damante. A dire la verità, il libro parla soltanto degli ultimi mesi della relazione di Giulia De Lellis con Andrea Damante, a partire da quando lei ha scoperto di essere stata tradita. La De Lellis, con l’aiuto di Stella Pulpo, pur romanzando ha, sostanzialmente, ...

Lo Stato Sociale - ‘Sesso - droga e lavorare’ : in anteprima un estratto dal nuovo libro della band : Una vita in vacanza in uno spazio distopico pieno di bamba, musica “molto brutta” e (come diceva il bolognesissimo Andrea Roncato) gnocca. Sesso, droga e lavorare è il secondo romanzo de Lo Stato Sociale da oggi nelle librerie per Il Saggiatore di cui il FQMagazine vi offre un capitolo in anteprima. Circa venticinque anni nell’esistenza di Arturo Fonsi: da quando ripete la quarta superiore in un istituto tecnico che non sa (finalmente) di élite ...

Francesco Sole - la svolta erotica/ "Nel mio nuovo libro parlerò di sesso e..." : Francesco Sole, la svolta erotica per il suo nuovo libro. "parlerò di sesso", ha annunciato. E pubblica una foto sensuale con Benedetta Mazza...

‘La vita inizia dove finisce il divano’ - in uscita il nuovo libro di Veronica Benini : Con un titolo che incoraggia a lasciare da parte la pigrizia post vacanziera, ma che tende ad andare molto più a fondo nella disamina in gioco, la scrittrice Veronica Benini torna a breve in libreria. Il libro si intitola, “La vita inizia dove finisce il divano” (De Agostini, pag. 219) ed esce il 24 settembre 2019....Continua a leggere

«Prima che tu venga al mondo» : il nuovo libro di Gramellini dedicato al figlio : Il memoir dedicato dall’autore al figlio Tommaso uscirà per Solferino il 31 ottobre: qui ne pubblichiamo un estratto. Diventare padre: emozioni, dubbi, paure

“Giorgio La Pira sindaco innovativo” - si presenta il nuovo libro di Corrado Monaca : Poggibonsi (SI) – Sono trascorsi più di quarant’anni dalla scomparsa di Giorgio La Pira, ma il suo pensiero e il

The Testaments sarà un’estensione di The Handmaid’s Tale - gli spunti per la serie dal nuovo libro di Margaret Atwood : Chi pensa che nella terza stagione The Handmaid's Tale abbia mostrato una certa povertà di contenuti può iniziare a gioire: il seguito dell'omonimo romanzo di Margaret Atwood, The Testaments, darà nuova linfa alla serie. MGM Television e Hulu hanno infatto acquistato i diritti per lo sviluppo di una nuova produzione seriale e stanno valutando con Bruce Miller – showrunner di The Handmaid's Tale – le modalità per mezzo delle quali la nuova opera ...