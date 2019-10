Il Nobel per la Chimica agli inventori delle batterie agli ioni di litio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino sono i vincitori delper la2019 “per lo sviluppodi” che hanno rivoluzionato le nostre vite e sono in tutti i cellulari, laptop e veicoli elettrici.The 2019 #Prize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ions.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg— ThePrize (@Prize) October 9, 2019

