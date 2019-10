Il Kosovo nega l’ingresso alla Stella Rossa per la Coppa di Serbia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)di Belgrado è stato oggi impedito l’ingresso in, dove a Zvecan, nel nord a maggioranza serba, era in programma alle 14 un incontro con la squadra locale del Trepca, valida per i sedicesimi di finale delladi. Il Trepca milita nella terza divisione del campionato serbo. Lanon riconosce l’indipendenza del, che continua a considerare come una sua provincia meridionale a maggioranza albanese. L’autobus con la squadra e lo staff dellaè stato fermato al valico di frontiera di Jarinje, con la polizia, presente in forze, che hato l’ingresso su ordine del governo di Pristina. Fifa e Uefa, di cui ilfa parte pur non essendo membro delle Nazioni Unite, nei giorni scorsi avevano consigliato di far disputare l’incontro. Grande delusione è stata espressa ddirigenza della...