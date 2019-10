Il governo degli Stati Uniti ha annunciato restrizioni ai visti dei funzionari cinesi

Visite - intelligence - F35 - dazi e 5G Il forcing degli Usa agita il governo : Dalle Visite di Barr all'acquisto degli F35 fino ai dazi e alle richieste sul 5G cinese: l'amministrazione Trump è in forte pressing sull'Italia. E nella maggioranza c'è qualche turbolenza Segui su affaritaliani.it

Lotteria degli scontrini - come funziona l'idea del governo per evitare l'aumento dell'Iva : All'appello mancano 7,2 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva. Così il governo li cerca anche nella cosiddetta Lotteria degli scontrini. Alla maggior parte degli addetti ai lavori la voce "lotta all'evasione fiscale", indicata nella Nota di aggiornamento del Def (Documento di economia e finanza),

Sondaggi elettorali Index : per il 52 - 3% degli italiani governo aumenterà le tasse : Sondaggi elettorali Index: per il 52,3% degli italiani governo aumenterà le tasse Il 52,3% degli italiani è convinto che alla fine il governo giallo rosso aumenterà le tasse al netto delle smentite di Conte, Renzi e Di Maio. Chi invece crede il contrario, ovvero che l’esecutivo abbasserà le imposte, è il 39,6% dei cittadini. Sono questi i numeri contenuti negli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e ...

Sondaggio di Pagnoncelli - il governo vanta poca fiducia da parte degli italiani : i numeri per DiMartedì : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, su La7, delinea una situazione allo sbando. Gli italiani si dividono sulla fiducia al governo giallo-rosso anche se i più (esattamente il 51 per cento) reputa che lo stile di vita resterà invariato rispetto all'esecutivo precedente. Ma Pd e Cinque Ste

SONDAGGI POLITICI/ governo M5s-Pd : il 48% degli elettori pessimista - il 39 favorevole : SONDAGGI POLITICI. Il 48% degli elettori si dice pessimista nei confronti del nuovo Governo Movimento 5 Stelle-Pd, mentre il 39 è favorevole

Clima - l’appello al governo degli studenti in piazza : “Parla di Green New Deal ma finanzia i combustibili fossili. Ora i fatti - non i selfie” : “Al governo italiano chiediamo fatti, non parole”. È questo l’appello delle decine di migliaia di studenti che stanno marciando per le vie di Milano nella giornata del terzo sciopero globale per il Clima. “Il governo continua a finanziare i combustibili fossili, mentre parla di Green New Deal. Fino a che non cambierà qualcosa, saranno solo parole vuote”. L'articolo Clima, l’appello al governo degli studenti in piazza: “Parla di Green ...

Lotteria degli scontrini - il rilancio del governo : "Cambieremo gli stili di vita degli italiani" : Il governo M5s-Pd presieduto da Conte sta lavorando a una serie di misure anti evasione. Una di queste potrebbe essere la...

Bonus e agevolazioni : cosa porterà nelle tasche degli italiani il nuovo governo Conte? : Sono più di 20 i punti che il presidente del Consiglio Conte ha elencato nei discorsi a Camera e Senato con cui ha chiesto la fiducia per l’esecutivo giallo-rosso. Molti sono punti economici o che vanno a toccare le tasche degli italiani, come Bonus, vantaggi economici. Come saranno nella reale applicazione i provvedimenti non è ancora nero su bianco, ma le promesse sono chiare a partire da quella della gratuità degli asili nido a partire dalle ...

governo Conte bis - Fusaro : 'Camerieri di Bruxelles - Ue punta a risparmi degli italiani' : Diego Fusaro, da ospite della trasmissione di La 7 Coffee Break, ha ancora una volta manifestato il suo punto di vista critico nei confronti dell'appena costituito Governo giallorosso. Anzi, giallofucsia come lo definisce lui. Un pensiero, quello del filosofo, attraverso cui ha anticipato la possibilità che presto gli italiani possano vedersi imposta un tassa sui risparmi su input di Bruxelles e, soprattutto, i rischi di quella che potrebbe ...

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato la norma introdotta dal governo Trump per limitare le richieste di asilo dei migranti : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’entrata in vigore della norma introdotta lo scorso luglio dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La norma, che era stata sospesa dopo

Sondaggio | Il governo Conte II non piace al 52% degli italiani : Il 45% prevede un esecutivo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli. Solo l’11% chiede un cambio sui migranti

