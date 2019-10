IL DIRITTO DI CONTARE | RAI 1 Curiosità sul film su Katherine Johnson | 9 ottobre

Il DIRITTO di contare : trama cast e curiosità del film sulle tre donne assunte alla NASA : La discriminazione razziale negli USA degli anni ’60 è al centro del thriller di Theodore Melfi Il diritto di contare in onda in prima visione mercoledì 9 ottobre alle 21.15 su Rai 1. Il diritto di contare, trailer Il diritto di contare, trama È il 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello ...

Il DIRITTO di contare film stasera in tv 9 ottobre : cast - trama - streaming : Il diritto di contare è il film stasera in tv martedì 9 ottobre 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il diritto di contare film stasera in tv: cast La regia è di Theodore Melfi. Il cast è composto da Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, Kirsten Dunst, Kevin Costner, Jim Parsons, Aldis Hodge, Mahershala ...