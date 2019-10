Il diritto di contare film stasera in tv 9 ottobre | cast | trama | streaming

Il diritto di contare - la vera storia dietro al film - : Francesca Rossi Mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, andrà in onda in prima serata il film “Il diritto di contare”, la storia vera di tre menti brillanti, di tre donne di colore per le quali il talento matematico e la “corsa allo spazio” diventa la via per l’emancipazione Se pensiamo alla “corsa per la conquista dello Spazio” ci viene in mente un periodo storico di gravi tensioni, in cui il mondo era sostanzialmente diviso in due ...