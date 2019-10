Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del COPASIR

Insultò Mattarella dal palco di Pontida - il deputato leghista Comencini indagato per vilipendio : Vito Comencini , deputato veronese della Lega, è indagato per gli insulti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dal palco di Pontida . L’accusa è di vilipendio al Capo dello Stato.Durante il raduno a Pontida si era spinto a dire: “Questo presidente della Repubblica - lo posso dire? - mi fa schifo. È un presidente che se ne frega del 34% degli italiani”. Le frasi dell’esponente del Carroccio ...

Pontida - Salvini alle Ong : "Godetevi i porti aperti che poi torno". deputato leghista : "Mattarella mi fa schifo" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini da Pontida tuona contro le Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e salvataggio in mare dei migranti: "Ora che i porti sono aperti care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale". Salvini: 'Referendum per abrogare la parte proporzionale ...