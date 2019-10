Il caso che agita il candidato di Pd e M5s in Umbria

caso Ragusa - Alessia Logli e l’omaggio a mamma Roberta : “Un amore che dura per sempre” : Alessia Logli, la figlia di Antonio Logli e di Roberta Ragusa, ha postato su Instagram una dolcissima dedica a mamma Roberta. Nella foto la 18enne di San Giuliano Terme mostra il suo primo tattoo: "Roberta". "L'amore di una madre dura tutta la vita, un po' come l'inchiostro di un tatuaggio. A te mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me".Continua a leggere

New York : Sfera Ebbasta nella sede della label di Drake - Ernia e Luché vicini per caso : In questi giorni molti rapper italiani si stanno alternando tra New York e Los Angeles, tra questi Ernia, che – dopo essere stato Los Angeles, nello stesso periodo in cui la città californiana ospitava Rkomi, Drefgold e Sfera Ebbasta – ha immortalato nelle scorse ore, direttamente da New York, il suo incontro, casuale, almeno a detta dei diretti interessati, con Luché. Ernia e Luché, vicini per caso a New York "Manco a farlo apposta abbiamo ...

caso MORO/ E "giallo Leone" : le parole che alimentano il complottismo : Si torna a parlare del CASO MORO dopo le dichiarazioni della vedova dell'ex Presidente Giovanni Leone. Il parere del politologo Agostino Giovagnoli

Inter-Juve : è duello anche sul mercato per Chiesa e Tonali - oltre al caso Icardi : Questa sera a San Siro si sfidano Inter e Juventus, club animati da un’accesa rivalità che affonda le radici nella storia del calcio italiano. Ultimamente l’inimicizia si è ulteriormente acuita per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter. I due ex bianconeri hanno lanciato una sfida alla Vecchia Signora non solo in campo, ma anche sul mercato. Le due società, in estate hanno lottato diverse settimane per accaparrarsi Lukaku (il ...

Roma - polemiche per i rimborsi auto dell’assessore M5s Lemmetti : “20mila euro in due anni”. Lui : “Tutto regolare - caso montato” : polemiche a Roma per i rimborsi dell’assessore M5s al Bilancio Gianni Lemmetti che in due anni ha speso 19mila e 618 euro per “viaggi e missioni”. Il resoconto dell’uso dei fondi pubblici da parte di ogni esponente della giunta di Virginia Raggi è pubblicato periodicamente sul sito del Campidoglio. Il grillino, originario di Pietrasanta e residente a Camaiore (Lucca), tra febbraio e giugno di quest’anno ha ...

Successo - polemiche - allarme sociale : Joker è il caso dell’anno. Ma il “cinecomic d’autore” si ferma alla superficie : Joker si avvia a un debutto da 95 milioni di dollari al primo weekend in America, un record assoluto per il mese di ottobre, annuncia The Hollywood Reporter. In Italia fino alla prima domenica il film si assesterà sopra i 6 milioni. Tutto questo nonostante, anzi probabilmente anche grazie all’allarme connesso alla “pericolosità” della pellicola, col rischio di emulazioni e il divieto di presentarsi alla proiezione indossando maschere o ...

Alpi-Hrovatin - l’ombra del depistaggio e quel filo che lega l’agguato di Mogadiscio al caso Rostagno : dal traffico d’armi a Gladio : C’è un pezzo di verità sull’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin che potrebbe essere nascosto a più di 8mila chilometri di distanza da Mogadiscio. A Trapani, punto più occidentale della Sicilia, la città dei misteri dove fu assassinato nel 1988 Mauro Rostagno. Questa volta a dirlo non è un’inchiesta giornalistica, una fonte dei servizi o una ricostruzione di fatti giudiziari diversi. A ipotizzarlo è il giudice per le ...

Tutte le tappe del caso Alpi-Hrovatin - che dopo 25 anni non va in archivio : Il gip di Roma Andrea Fanelli ha dunque rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pm della Capitale, Elisabetta Ceniccola, dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha inoltre disposto nuove indagini. Quella avanzata dalla procura era la seconda richiesta di archiviazione dopo che nel giugno del 2018 il gip, ...

Atletica - Thomas Bach : “Il CIO spera che la WADA segua con attenzione il caso Salazar e dia risposte alle domande” : Il caso Alberto Salazar, che è recentemente ritornato agli onori delle cronache con la sua squalifica per quattro anni per “organizzazione e istigazione al doping” da parte dell’USADA, sta assumendo rilevanza ormai sempre più importante non solo all’interno dell’Atletica, ma anche nello sport in generale. A parlarne, infatti, è il presidente del CIO Thomas Bach, che in una conferenza stampa ha espresso più di un ...

La Russia sta aiutando la Cina a dotarsi di un sistema che mandi un’allerta in caso di lancio di missili balistici : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo governo sta aiutando la Cina a dotarsi di un sistema che mandi un’allerta in caso di lancio di missili balistici contro il paese. Sistemi di questo tipo, che dai tempi

Lega - in Sicilia scoppia il caso Gozza : promosso il consigliere che votò contro la chiusura del Cara di Mineo. Dove lavorava : Matteo Salvini lo voleva chiudere, e quando venne a Mineo, il 9 luglio scorso, parlò di ‘’bellissima giornata per la Legalità ed il territorio’’. Ma Vincenzo Gozza, un ex politico locale di Alleanza Nazionale che lo scorso 6 settembre è diventato responsabile cittadino della Lega a Caltagirone, la chiusura del Centro di accoglienza per richiedenti asilo non la vuole. Lui al Cara ci lavora: con la sua ditta cura la manutenzione dell’impresa ...

caso Consip - 5 rinviati a giudizio : a processo anche Lotti e Del Sette : Sono cinque le persone rinviate a giudizio dal gup di Roma nell'ambito dell'indagine sul Caso Consip. Il procedimento, in particolare, è legato al filone di indagine relativo alla fuga di notizie sul fascicolo che era stato avviato dai pm di Napoli sul maxiappalto Consip. A processo, tra gli altri, l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio. ...

Nei 5Stelle scoppia il caso Fioramonti : "Deve capire che ora è ministro..." : Lorenzo Fioramonti tace. Così, più passano le ore e più questo silenzio diventa assordante soprattutto dentro il mondo pentastellato, che già nei giorni scorsi ha mal digerito alcune proposte non concordate lanciate dal ministro dell’Istruzione e che ora chiede al collega di “limitarsi e non agire sempre di testa sua”. Basti pensare alla tassa sulle merendine e alla rimozione del crocifisso dalle ...

Reddito di cittadinanza 2020 : modifiche requisiti in vista - il caso Saraceni : Reddito di cittadinanza 2020: modifiche requisiti in vista, il caso Saraceni Il caso della concessione del Reddito di cittadinanza a Federica Saraceni, ex delle Brigate Rosse e attualmente agli assistenti domiciliari, ha generato diverse polemiche, tanto da indurre il governo a ritenere più che congrua una modifica dei requisiti di accesso al beneficio a partire dal 2020. Ne ha parlato Luigi Di Maio e sulla questione si è pronunciata anche ...