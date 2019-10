I NUMERI Il Governo aumenta il debito | cosa farà l' Ue?

Taglio parlamentari - Romeo : “Lega voterà a favore - ma governo dimostri di avere NUMERI” : “Taglio dei parlamentari? Votiamo a favore alla Camera, come abbiamo votato a favore le prime tre volte. Mi sembra molto chiara la posizione della Lega. Non è che adesso cambiamo idea”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ospite di “24 Mattino”, su Radio24. E puntualizza: “Tuttavia, è chiaro che, dall’altra parte, il governo deve dimostrare di avere i numeri. Uscire ...

Sondaggio di Pagnoncelli - il governo vanta poca fiducia da parte degli italiani : i NUMERI per DiMartedì : Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì, su La7, delinea una situazione allo sbando. Gli italiani si dividono sulla fiducia al governo giallo-rosso anche se i più (esattamente il 51 per cento) reputa che lo stile di vita resterà invariato rispetto all'esecutivo precedente. Ma Pd e Cinque Ste

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco tutti i NUMERI della manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei NUMERI sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Voto di fiducia governo Conte bis : risultati e NUMERI nuova maggioranza : Voto di fiducia governo Conte bis: risultati e numeri nuova maggioranza Il governo Conte bis ha superato la prova del Voto di fiducia alla Camera. La fiducia è passata con 343 sì su un totale di 609 presenti di cui 3 astenuti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dunque incassato la fiducia sostenuto della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e Uguali. La giornata: Il discorso di Conte si è ...

Governo Conte bis : Camera e Senato - i NUMERI della nuova maggioranza : Governo Conte bis: Camera e Senato, i numeri della nuova maggioranza Il Governo Conte bis è pronto a incassare la fiducia sia alla Camera che al Senato. Primo step a Montecitorio, dove il premier ha pronunciato già un lungo discorso sulle priorità di questo Governo M5S-PD. Un esecutivo di rottura rispetto a quello gialloverde: un Governo dal volto umano – con un possibile cambio di rotta sulle politiche migratorie e ...

È al Senato che si gioca la partita della fiducia al governo Conte. I NUMERI : Sono 169 i sì - sulla carta - in Senato, i voti a favore del nuovo governo di Giuseppe Conte. Certo, si attende di vedere che cosa accadrà nell'Aula di palazzo Madama nella giornata di martedì per scoprire effettivamente quanti saranno. Oggi, intanto, si comincia con la prima fiducia della Camera, ostacolo più semplice per il nuovo esecutivo giallorosso. È a Palazzo Madama, infatti, che i numeri del pallottoliere sono più stretti. A ...

La fiducia al governo Conte bis : i NUMERI alla Camera e al Senato : Quali sono i numeri in Parlamento sui quali potrà contare il governo Conte bis? Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle sono autosufficienti sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica? Proviamo a fare due calcoli e a capire quali possano essere gli scenari più probabili nei prossimi mesi.Continua a leggere

Governo - NUMERI risicati al Senato : a conti fatti la maggioranza potrebbe arrivare a 181 : Lunedì prossimo ci sarà il primo appuntamento parlamentare per il Governo Conte-bis, definito anche giallo-rosso per la "strana alleanza" tra Pd e M5S. Il premier infatti si presenterà alla Camera per il voto di fiducia. Il giorno successivo, martedì, stessa operazione al Senato, dove i numeri sarebbero ben più ristretti rispetto a quelli di Montecitorio. Ricordiamo, infatti, che dovranno essere i due rami del Parlamento a sancire o meno la ...

Chi sostiene il governo Conte in Parlamento - quali sono i NUMERI e cosa succede adesso : La prima prova che dovrà affrontare il governo Conte 2 è il voto di fiducia in Parlamento. Se alla Camera non ci sono problemi, diverso è il discorso per il Senato, dove la maggioranza ha numeri più ballerini. Ecco chi sostiene l'esecutivo, quali sono i margini nei due rami del Parlamento e quali saranno le prossime tappe.Continua a leggere

Governo - D’Uva : “Al Senato NUMERI certi. Per Lega ci sono traditori nel M5s? Facciano i nomi” : “Al Senato i numeri persostenere il nuovo Governo ci sono“. A confermarlo è il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva, che all’accusa da parte di alcuni leghisti (come quella del vicesegretario Andrea Crippa) secondo cui ci sarebbero nove Senatori 5 stelle pronti a passare col Carroccio, replica: “Facciano i nomi“. L'articolo Governo, D’Uva: “Al Senato numeri certi. Per Lega ci sono ...

Governo : Renzi - ‘con moderati aumenteremo NUMERI in Parlamento’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Noi in Parlamento sapremo attrarre sui contenuti i moderati di buon senso, anche per allargare la base del Governo”. Lo afferma Matteo Renzi in un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’. L'articolo Governo: Renzi, ‘con moderati aumenteremo numeri in Parlamento’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - la scommessa del premier : più forte senza NUMERI due : «Si fa, perchè tranne Bannon questo Governo lo vogliono tutti». Dopo l'endorsement di Donald Trump a Giuseppe Conte, al Nazareno c'è chi ha voglia di ironizzare....

Governo - tutto nelle mani di Mattarella : ci sono i NUMERI per l’accordo M5s-Pd : Il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio...