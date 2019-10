I mille miliardi Ue di green bond e le scelte delle imprese per la sostenibilità

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) “di”, sostiene Paolo Gentiloni, da Commissario Ue per gli Affari economici, durante l’audizione al Parlamento europeo, venerdì 4 ottobre. E’ una conferma del progetto per un EuropeanDeal lanciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per rimettere in moto una crescita, maggiore e migliore, d’una Europa che soffre nello scontro tra i giganti Usa e Cina ma ha parecchie buone carte da giocare legando sostenibilità ambientale e sociale, economia digitale e competitività, facendo cioè leva su valori e culture di cui proprio i nostri paesi europei sono particolarmente dotati.Queidi, a giudizio di Gentiloni, sono l’asse portante d’una svolta di politica economica, che riguarda sia Bruxelles sia i singoli Stati membri. Uno stimolo per investimenti ...

