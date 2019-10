I creatori delle batterie al litio hanno vinto il premio Nobel per la chimica

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) La settimana deicontinua con ilper la. L’Accademia reale svedesescienze ha appena annunciato i vincitori: sono John B Goodenough, M Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che si aggiudicano il prestigioso riconoscimento “per lo sviluppo dial”. Questi dispositivi sono durevoli e leggeri ecapacità di immagazzinare energia da fonti rinnovabili. The 2019 #Prize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ions.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — ThePrize (@Prize) October 9, 2019 L’anno scorso l’onore era andato a Frances H Arnold, a pari merito con George P Smith e Gregory P Winter, “per l’evoluzione diretta degli enzimi” e “per lo sviluppo del phage display di peptidi e anticorpi”, tecniche che secondo il ...

Autistici_ : Quella di Instagram è una bella community, ma ha dei difetti. È molto bello vedere che nostro lavoro da creatori di… - Fiori_di_Bach : Ramón Roselló è medico e agopuntore. è tra i creatori e i collaboratori delle note riviste salutistiche spagnole In… -