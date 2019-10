Hockey prato femminile | le 23 convocate dell’Italia in vista dei match contro l’Argentina

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Vincono tutte le favorite : seconda giornata per il campionato maschile di Serie A1 di Hockey su prato. Successi esterni per le big: a Roma si impongono Amsicora e Bra, entrambe di misura, mentre a Bologna vince il Bonomi. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. seconda giornata Butterfly Roma-SG Amsicora 3-4 (Grossi 3 – BUT; Tisera 2, Paziuk 2 – AMS) HT Bologna-Hockey Bonomi 2-6 (Rodriguez, Bozzo – BOL; Ursone 3, ...

Hockey su prato - Chiara Tiddi : “Faremo tutto il possibile per raggiungere le Olimpiadi” : tutto pronto all’appuntamento più importante dell’intero quadriennio per l’Hockey su prato italiano. Manca poco meno di un mese: la Nazionale femminile si giocherà in Germania, contro la Nazionale di casa, il pass a Cinque Cerchi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. È stata intervistata dalla FIH Chiara Tiddi, capitano della squadra tricolore, che ha espresso le sue sensazioni. “Manca solo un mese all’appuntamento. La nostra ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della prima giornata. HC Bra devastante all’esordio : Inizia nel segno dei campioni d’Italia il campionato di Serie A1 di Hockey prato maschile: l’HC Bra parte fortissimo, vincendo in casa per 8-0 sull’HT Bologna. Successi anche per HP Valchisone, Tevere EUR, Pol. Ferrini, SG Amsicora e UHC Adige. Andiamo a rivivere questo primo turno con i risultati e la classifica aggiornata. A1 Hockey prato maschile prima giornata HP Valchisone-Butterfly 2-1 (Grosso, Minetto – VAL; Bin ...

Hockey prato : Nazionale femminile in raduno verso gli spareggi olimpici. Le convocate : Si avvicina sempre più l’appuntamento dell’anno, anzi, del quadriennio per la Nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre si sono qualificate agli spareggi olimpici e, nei primi giorni di novembre, voleranno in Germania per sfidare la Nazionale tedesca in due match che assegneranno il pass a Cinque Cerchi. Per prepararsi al meglio all’occasione Roberto Carta ovviamente vorrà testare tutte le giocatrici: dal 29 settembre ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

Hockey prato femminile - Qualificazioni Tokyo 2020 : l’Italia pesca la Germania nel play-off - strada proibitiva : La Nazionale Italiana femminile di Hockey su prato si giocherà l’ultima chance di qualificarsi ai Giochi Olimpici 2020 contro la Germania. È questo il verdetto emesso quest’oggi dal sorteggio andato in scena a Losanna, in Svizzera, con le azzurre che hanno pescato un avversario estremamente competitivo a livello internazionale reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati Europei alle spalle della fortissima Olanda. Le speranze ...

Hockey prato - Europei 2019 : Belgio trionfatore! 5-0 nettissimo alla Spagna - oro davanti al pubblico di casa : Erano i favoriti, dopo la super performance dei Mondiali dello scorso anno, hanno potuto sfruttare anche il fattore campo in quel di Anversa: pubblico esultante in terra belga, i Red Lions del Belgio sono i nuovi campioni d’Europa. Una finale dominata in lungo e in largo: 5-0, senza alcuna storia, alla Spagna, comunque abile ad arrivare fino all’ultimo atto. Il risultato è lo stesso di quello che si era visto nella fase a gironi: dopo due quarti ...

Hockey prato - Europei femminili 2019 : la finale più attesa - sfida per l’oro tra Olanda e Germania : Se a livello maschile c’è stata qualche sorpresa, non ce ne sono tra le donne. Sono andate in scena oggi le semifinali degli Europei di Hockey su prato al femminile: a sfidarsi nell’ultimo atto saranno le Nazionali più attese, Olanda e Germania. Ad Anversa, in terra belga, le olandesi andranno a caccia della conferma del titolo, per le tedesche invece l’obiettivo di tentare il colpaccio. Nelle sfide odierne dominio in lungo e ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 22 agosto. Sarà Spagna-Belgio la finale maschile - battute Olanda e Germania : Saranno Spagna e Belgio a giocare la finale maschile degli Europei di Hockey prato 2019 in corso di svolgimento ad Anversa. La Nazionale di casa batte in rimonta la Germania per 4-2, mentre quella iberica contiene il ritorno dell’Olanda, sconfitta per 4-3. Nella prima sfida a disputarsi la Spagna sfrutta più volte i tiri dal dischetto, con Quemada al 2° e 19° minuto e con Romeu al 34°. A rincarare la dose è Sanchez, al 50°, con la rete del ...

Hockey prato femminile - Europei 2019 : i risultati del 21 agosto. Le semifinali saranno Spagna-Germania ed Inghilterra-Olanda : Si è giocata in Belgio la terza giornata della fase a gironi degli Europei di Hockey su prato femminile: delineate le semifinali con la Spagna, che batte il Belgio per 1-0 e si aggiudica la Pool A, relegando in seconda posizione l’Olanda, nonostante il 14-0 rifilato alla Russia. La Pool B invece va all’Inghilterra, che supera di misura la Bielorussia per 4-3, mentre la Germania conquista la seconda piazza pareggiando per 1-1 con ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 20 agosto. Le semifinali saranno Belgio-Germania ed Olanda-Spagna : Si è giocata in Belgio la terza giornata della fase a gironi degli Europei di Hockey su prato: tra gli uomini ora conoscono il nome delle prossime avversarie in semifinale il Belgio nella Pool A, vittorioso per 6-0 sul Galles, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 6-0 la Scozia. Nel primo raggruppamento la Spagna pareggia per 2-2 con l’Inghilterra e sfiderà gli olandesi, mentre nel secondo vittoria per 5-0 sull’Irlanda per la ...

Hockey prato - Europei 2019 : nel femminile pareggiano Spagna e Olanda - eliminate Russia e Bielorussia : Si è conclusa anche la quarta giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Hockey Prato, in corso di svolgimento ad Anversa, in Belgio. Quest’oggi il torneo maschile si è fermato per una giornata di riposo, mentre al femminile si è disputata la seconda tornata di incontri della fase a gironi. Nella Pool A le padrone di casa del Belgio hanno trionfato per 4-1 sulla Russia, condannandola all’eliminazione e avvicinando il passaggio ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 18 agosto. Belgio ed Olanda in semifinale nel torneo maschile : Si è giocata in Belgio la terza giornata di gare degli Europei di Hockey su prato, che hanno visto la disputa del secondo turno del torneo maschile ed il completamento del primo di quello femminile. Arrivano anche i primi verdetti: tra gli uomini accedono alle semifinali il Belgio nella Pool A, vittorioso per 2-0 sull’Inghilterra, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 3-2 la Germania. Nel primo raggruppamento la Spagna supera per ...

Hockey prato - Europei 2019 : a sorpresa l’Olanda femminile non vince all’esordio. Bene gli uomini : Cinque partite per questa prima vera giornata per gli Europei di Hockey su prato sia al maschile che al femminile in corso ad Anversa (Belgio) che si sono aperti ieri con l’esordio della Nazionale di casa nel torneo uomini. Andiamo a scoprire i risultati odierni. Europei maschili 2019 Tre le partite in programma nel torneo maschile, una per la Pool A e due per la Pool B. Pareggio per 2-2 nella sfida tutta britannica tra Inghilterra e ...