Halle | sparatoria alla sinagoga | 2 morti Il killer neonazi ha trasmesso l' attacco live

Sparatoria Halle. Il killer ha trasmesso l’attacco in diretta : “Ebrei radice di tutti i mali” : L'autore della mattanza di Halle è Stephan Balliert, 27enne neonazista. Sta girando in Rete un video che immortala l'attacco. L'uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver ucciso due persone e tentato l'irruzione in una sinagoga. La pista dell’estrema destra è quella privilegiata dagli inquirenti.Continua a leggere

Germania - sparatoria davanti alla sinagoga : cosa sappiamo finora sull’attacco ad Halle : La sparatoria ad Halle in Germania ha preso di mira una sinagoga e un fast food kebab facendo almeno due morti e due feriti. L'obiettivo primario degli assalitori era proprio la sinagoga ma sono stati respinti dalle guardie. Una donna è stata freddata in strada a poche decine di metri dal luogo di culto. Un uomo è stato ucciso a poche centinaia di metri di distanza. La polizia ha fermato un uomo, altri due sarebbero in fuga. Ecco che cosa è ...

