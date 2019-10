Guida Destiny 2 | come completare passo per passo il nuovo Raid Giardino della Salvezza

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019)2 è cambiato. E lo ha fatto profondamente. Dopo un primo anno di polemiche, delusioni da partecommunity e una inattesa separazione dal publisher Activision, gli sviluppatori di Bungie hanno ripreso per mano la loro ultima creatura sparacchina con rinnovato entusiasmo. Spazio allora all'ultima grande espansione per lo shooter massivo, quel Ombre dal Profondo disponibile dal primo ottobre per tutti i Guardiani ancora impegnati sui server di gioco. Il DLC riporta il secondo capitolosaga ai vecchi fasti, trascinando i gamer disul territorio lunare per vivere un frammento narrativo inedito al fiancomisteriosa Eris Morn. Senza dimenticare la recente possibilità di testare il titolo con la sua versione free-to-play, da scaricare gratuitamente su PC e console di ultima generazione. Con l'arrivo di Shadowkeep - questo il nome in lingua originale -, gli ...

