Guardia Costiera | “Continua l’attività di rimozione dei relitti nelle acque del Tevere”

Elettricità : accordo Guardia Costiera – Terna per rafforzare sorveglianza rete (2) : (AdnKronos) – La convenzione siglata oggi consentirà di perfezionare il sistema di protezione dei cavi sottomarini da fattori di rischio quali, ad esempio, la pesca a strascico e l’ancoraggio in aree interdette. In particolare, le aree di attività oggetto dell’intesa, riguarderanno la verifica congiunta dell’aggiornamento delle ordinanze che vietano l’ancoraggio e la pesca a strascico nelle aree dove sono ...

Elettricità : accordo Guardia Costiera – Terna per rafforzare sorveglianza rete : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – accordo tra Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Terna per rafforzare la sorveglianza della rete elettrica nazionale. L’Ammiraglio Ispettore (Cp) Antonio Basile, vice comandante generale delle Capitanerie di Porto’Guardia Costiera e l’ad e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi a Roma una convenzione finalizzata a potenziare la prevenzione dei ...

Bija - i misteri del supertrafficante libico : a Roma nel 2017 ospite della Guardia costiera : "Avvenire" documenta con foto la partecipazione del boss di Zawyah a un vertice con nostri funzionari. Quattro giorni prima era al Cara di Mineo per un "incontro formativo" coordinato dall'Onu. Nei campi profughi da lui gestiti le prove di molte uccisioni

Emma Bonino all'HuffPost : È ora di finirla con il sostegno alla Guardia Costiera libica : “La Guardia costiera libica? Non scopriamo oggi che non esiste in quanto tale, ma esistono e operano una serie di milizie, trafficanti, malfattori e quant’altro. Ho chiesto non so più quante volte che s’interrompesse il rapporto dell’Italia con questa fantomatica Guardia costiera. Questo sarebbe davvero un importante, concreto atto di discontinuità col passato da parte del Governo in carica”. A sostenerlo con l’HuffPost è Emma Bonino, leader ...

Barca con 4 persone a bordo affonda nelle acque di Crotone : salvati in mare dalla Guardia costiera : Un’imBarcazione di circa 10 metri con 4 persone a bordo è affondata a poche miglia da Capo Colonna, nel Crotonese. Gli occupanti sono riusciti a lanciare l’allarme via radio ma in pochi secondi hanno dovuto abbandonare l’unità. Alla loro ricerca si è posto l’equipaggio della motovedetta della Guardia costiera di Crotone Sar CP321. Le ricerche sono state rese difficili dalle condizioni proibitive del mare, con onde alte ...

Matteo Salvini attacca : "La Guardia Costiera ha salvato immigrati in acque sar maltesi" : "Nella notte tra mercoledì 2 ottobre e giovedì 3 la Guardia Costiera italiana ha recuperato un barcone di immigrati. È vero che l'operazione è avvenuta in acque sar maltesi? Il ministro delle Infrastrutture ne era a conoscenza? Chi ha autorizzato l'intervento? Siamo di fronte al ritorno delle operaz

Migranti - giallo sulla Guardia costiera. "Operazione in acque maltesi" : Mauro Indelicato Andrea Indini L'intervento tra il 2 e il 3 ottobre. Ieri lo sbarco di 72 Migranti. Salvini accusa il governo: "Chi ha autorizzato l'operazione in acque maltesi?" Quando ieri mattina sono stati fatti sbarcare altri 72 Migranti, nessuno si è curato più di tanto del fatto cha a portarli nel porto di Lampedusa fosse stata una nave della Guardia di Finanza. Il numero dei nuovi arrivati è così finito nel ...

Lampedusa - sbarco nella notte. “Io - riportato indietro 3 volte dalla mafia” : così i migranti in Libia chiamano la Guardia Costiera di Tripoli : Sono intirizziti da tre giorni di mare e dalla pioggia che spazza la banchina, quando alle 23,37 il primo di loro mette il piede sul molo Favaloro. Alla fine a scendere dalla motovedetta della guardia costiera saranno 69, i protagonisti dell’ultimo sbarco silenzioso a Lampedusa. Sessantasette uomini e due donne arrivati sani e salvi a una manciata di minuti dal 3 ottobre, la notte in cui l’isola delle Pelagie ricorda la strage del ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - soccorsi da Guardia costiera : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati una cinquantina di persone soccorse dalla Guardia costiera

La Guardia Costiera libica smentisce naufragio : "Tutti salvi i 50 migranti dati per dispersi" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà, mentre la Guardia Costiera di Tripoli smentisce un naufragio annunciato nei giorni scorsi Nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, ...

Immigrazione - il capo della Guardia Costiera libica accusa : "Il ritorno delle Ong favorisce le partenze" : "L'aumento delle partenze dalla Libia è da molto tempo correlato alla presenza delle navi delle ong. E qualcosa di simile sta accadendo anche in questo settembre". Così il colonnello Masoud Ibrahim Abdelsamad, capo del Centro di coordinamento della Guardia costiera libica, in un'intervista al Quotid

La Guardia Costiera libica avverte : "Le Ong in mare attirano scafisti" : Francesca Bernasconi Il colonnello Abdelsamad, capo del centro di coordinamento della guardia costiera libica: "La maggior parte dei barconi carichi di migranti parte solo perché a largo ci sono le navi delle ong" Le Ong sono tornate e, con loro, aumenta il flusso migratorio dalla Libia. Infatti, secondo il colonnello Masoud Ibrahim Abdelsamad, capo del Centro di coordinamento della guardia costiera libica, da molto tempo, "l'aumento ...

Migranti - la Guardia Costiera tunisina ferma 5 barchini con 75 a bordo partiti verso l’Italia : La guardia costiera tunisina ha fermato in tutto 75 persone in 5 diverse partenze irregolari verso l’Italia. Sono i tentativi di sbarco fantasma che nel 2019 hanno portato in Italia più di 5mila persone: questa volta però le motovedette di Tunisi sono intervenute, come ha reso nota il ministero dell’Interno. Tra i 75 fermati durante queste operazioni, anche 34 sub-sahariani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, oltre a due bambini. Un ...