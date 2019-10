Grande assist allo Stato islamico in Siria

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma. Oggi pomeriggio la Turchia ha cominciato l’operazione “Primavera di pace” nel nord dellacontro i curdi – che combattono sotto la sigla Sdf (Forzene democratiche) – meno di tre giorni dopo il via libera ottenuto dal presidente americano Donald Trump e meno di sei mesi dopo la fine

