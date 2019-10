Google ha sfruttato i senzatetto per allenare il suo riconoscimento facciale

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Alla ricerca di persone dalla carnagione scusa ad Atlanta, il colosso avrebbe applicato strategie aggressive e offerto in cambio buoni da 5 dollari per Starbucks. Il programma, destinato al Pixel 4, è stato interrotto

