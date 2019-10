Golf | al via l’Open d’Italia | il torneo in diretta su Sky

Golf - la Rolex Pro Am dà il via all’Open d’Italia : grande spettacolo alla vigilia del torneo : Nella vigilia del torneo, l’Olgiata Golf Club ospita la gara a squadre. In campo, insieme ai top player dell’European Tour, anche Andrea Pirlo e Claudio Amendola Il 76° Open d’Italia, l’edizione dei record, punta di diamante del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club da giovedì 10 ottobre a domenica 13, sarà anticipato domani, mercoledì 9, dalla Rolex Pro Am, che farà da ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari al via del Safeway Open. Field di buona caratura con Mickelson e Thomas : Il PGA Tour passa sulla West Coast dove questo weekend si disputerà il Safeway Open 2019, sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California. Probabilmente questo evento è il più importante tra i tornei autunnali americani, anche grazie al cospicuo investimento di Safeway, e nonostante in Europa si svolgerà il celebre Alfred Dunhill Links Championship, il Field di questo torneo sarà molto succulento, soprattutto se rapportato con le ...

Golf - European Tour 2019 : Rory McIlroy in gara all’Omega Masters in Svizzera. Al via anche nove italiani : Una lunghissima storia è quella che caratterizza l’Open di Svizzera, che si è trasformato dal 1982 nella maniera in cui è noto oggi, tra una sponsorizzazione e l’altra: European Masters. Prima dell’era European Tour, sono stati diversi gli italiani a vincere questo torneo: Ugo Grappasonni, Aldo Casera, Alfonso Angelini e Roberto Bernardini. Dal 1972 in avanti, l’unico nostro portacolori a trionfare è stato Costantino ...

Golf – Omega European Masters : spicca la presenza di McIlroy - nove gli italiani al via del torneo : Il nordirlandese è reduce dal successo di domenica scorsa nella FedEx Cup, gratificato con 15 milioni di dollari. Tra gli azzurri Pavan e Edoardo Molinari A Crans Montana, in Svizzera si disputa uno dei tornei classici dell’European Tour, l’Omega European Masters (29 agosto-1 settembre), in calendario dal 1972 – anno ufficiale di nascita del circuito – ma con una lunga storia precedente iniziata nel 1905 come Swiss Open. Sul ...

Golf – Scandinavian Invitation : Erik Van Rooyen vince all’ultimo respiro - Pavan rimonta fino al 16° posto : Chiuso il primo giro al 124° posto, Pavan termina in sedicesima piazza il torneo vinto dal sudafricano Erik Van Rooyen Andrea Pavan ha operato nuovamente un’ottima rimonta terminando al 16° posto con 269 (74 64 67 64, -11) colpi, dopo essere stato 124° al termine del primo giro, nello Scandinavian Invitation (European Tour), disputato sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia, e vinto praticamente ...

Golf - European Tour 2019 : Erik Van Rooyen trionfa nello Scandinavian Invitation davanti a Fitzpatrick. 16° un positivo Andrea Pavan : Si è concluso da pochissimo lo Scandinavian Invitation a Goteborg, in Svezia. Nel secondo torneo successivo alla breve pausa estiva dell’European Tour a trionfare è il sudafricano Erik Van Rooyen, che però rischia tantissimo nel finale con il bogey alla 17, per sua fortuna compensato dal birdie alla 18 che chiude tutti i discorsi con il -6 di giornata e -19 complessivo. Non riesce, dunque, ad acciuffarlo l’inglese Matthew ...

Golf – Scandinavian Invitation : Van Rooyen verso la vittoria - Gagli 22° : Eurotour: prova a vincere Erik van Rooyen, 22° Gagli. Nello Scandinavian Invitation il sudafricano precede di misura Fitzpatrick, Ormsby e Wu Lorenzo Gagli, 22° con 204 (69 69 66, -6), ha guadagnato dieci posizioni nel terzo giro dello Scandinavian Invitation (European Tour), che termina con la disputa del quarto sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia. Ancora cambio in vetta dove il nuovo leader è, ...

Golf - European Tour 2019 : Erik Van Rooyen in testa allo Scandinavian Invitation dopo il terzo giro - Lorenzo Gagli 22° il migliore degli italiani : Situazione ancora decisamente equilibrata quando mancano soltanto diciotto buche alla conclusione dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Grazie ad un terzo giro in 64 colpi con otto birdie e due bogey (entrambi nella prima parte del tracciato), il sudafricano Erik Van Rooyen è salito al comando della classifica con lo score di -13 per ...

Golf – Scandinavian Invitation : Fitzpatrick al comando - Pavan rimonta : Eurotour: Fitzpatrick al comando, rimonta Pavan, 32° Gagli. Nello Scandinavian Invitation sale al secondo posto Henrik Stenson, affiancato da Ashun Wu Andrea Pavan, con un’ottima rimonta sottolineata da un 64 (-6) per un totale di 138 (74 64, -2) colpi. si è portato dal 124° al 32° posto, dove è affiancato da Lorenzo Gagli (69 69), nello Scandinavian Invitation (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso dell’Hills Golf & Sports ...

Golf - European Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick al comando dello Scandinavian Invitation dopo il secondo giro - quattro italiani superano il taglio : Bilancio nel complesso positivo per la spedizione italiana al termine del secondo giro dello Scandinavian Invitation 2019, appuntamento dello European Tour in corso sul percorso del Hills Golf & Sports Club di Gothenburg, in Svezia. Nonostante siano infatti piuttosto lontani dalle posizioni di vertice della classifica, ben quattro azzurri sono riusciti a superare il taglio e proseguiranno il torneo nel fine settimana. L’inglese Matthew ...

Golf – Scandinavian Invitation : Wade Ormsby in vetta con 62 colpi - Lorenzo Gagli il migliore degli italiani : L’australiano comanda la classifica dopo il primo giro, non proprio positivo l’inizio della truppa italiana L’australiano Wade Ormsby è al vertice con 62 (-8) colpi dello Scandinavian Invitation (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso dell’Hills Golf & Sports Club (par 70), a Gothenburg in Svezia, dove Lorenzo Gagli, 35° con 69 (-1), ha espresso il miglior score tra gli italiani in gara. Al 51° posto con 70 (par) ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby al comando dello Scandinavian Invitation. Gagli migliore degli italiani al 35° posto - ritirato Bertasio : Si è concluso il primo giro dello Scandinavian Invitation, ex Nordea Masters, con il quale prosegue il ritorno a pieno regime dell’European Tour. Al comando c’è l’australiano Wade Ormsby, autore di un ottimo giro in -8 con sei birdie e un eagle, alla buca 14. Sul par 70 di Goteborg il suo score di 62 gli consente di precedere di un colpo il padrone di casa Joakim Lagergren e il francese Alexander Levy (-7). Quarta posizione per ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani nella tana di Stenson e Noren allo Scandinavian Invitation : Dopo il successo del belga Thomas Pieters a Praga, l’European Tour si sposta a Goteborg, in Svezia, per giocare lo Scandinavian Invitation. Il torneo altro non è che il Nordea Masters con un nuovo nome, dunque si tratta sempre dello stesso evento che va in scena dal 1991 e che, nell’albo d’oro, ha anche un nome italiano, quello di Renato Paratore (2017). La prima edizione la vinse lo scozzese Colin Montgomerie davanti al ...